Sono tuttora aperti vari casting, a cura di Vivi la vita Srl, per la realizzazione di alcuni programmi televisivi in onda su diversi canali tv e condotti da personaggi ben noti del mondo dello spettacolo.

Vivi la vita

Sono attualmente in corso le selezioni per numerosi programmi televisivi collegati a Vivi la vita Srl. Si segnala innanzitutto la ricerca di modelli e modelle, di età compresa tra 18 e 30 anni, per la realizzazione di un nuovo programma tv.

Si cercano poi persone disposte a prendere parte alla trasmissione dal titolo Amore e altri rimedi, condotta dalla nota attrice Claudia Gerini, ma anche uomini e donne di varie età interessati a trovare l'anima gemella partecipando a Primo Appuntamento, programma che nell'ultima edizione ha riscosso indici di ascolto davvero elevati. Molto interessante, anche per il notevole montepremi in palio, è l'occasione di prendere parte a Guess My Age, condotto su Tv 8 da Enrico Papi.

A tale proposito sono aperte le selezioni delle coppie di concorrenti, ma è possibile partecipare anche come personaggi 'sconosciuti', ovvero soggetti di cui non è facile indovinare l'età. Aperti i casting anche per C'è Posto per 30!, in onda su Nove, con Max Giusti 'mattatore' d'eccezione. ma anche per la nuova edizione di The Winner is, condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Per quanti desiderano concorrere in sinergia con amici, parenti o colleghi di lavoro con cui oltre ad avere una certa confidenza commentano spesso eventi sportivi, di attualità o altro ancora, può essere stimolante la selezione per Senso Comune, a condizione di vivere a Roma, a Napoli o a Milano.

Per gli amanti della buona tavola ma da vivere in compagnia e soprattutto in famiglia, ci sono i casting per il programma Italiani a tavola. Infine, ma davvero di indubbio interesse, sono le selezioni aperte per Gogglebox, che andrà in onda su Italia Uno, destinato a coloro che amano guardare la televisione insieme a amici e parenti, commentando e offrendo la propria opinione sui principali programmi televisivi. In questo caso si cercano gruppi composti da 2 fino a 4 persone di qualunque età.

Come partecipare

Per tutte le selezioni in corso e di cui si è parlato gli interessati devono far riferimento al sito web di Vivi la vita, alla sezione casting, compilando a seconda del proprio interesse il relativo form online del programma televisivo a cui si desidera prendere parte e seguendo con particolare cura e attenzione le richieste di informazioni e quant'altro viene proposto nel sito in questione. Può comunque tornare utile anche visionare la pagina ufficiale Facebook di Vivi la vita, dove vengono offerti vari dettagli e consigli in ordine alla presentazione della propria candidatura.