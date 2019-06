Sono state riaperte le selezioni, finalizzate alla ricerca di comparse, per la realizzazione della serie televisiva "La guerra è finita", prodotta da Palomar per Rai Fiction. Le riprese sono già iniziate e proseguiranno ancora per qualche tempo tra Reggio Emilia e zone limitrofe. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per un importante musical in connessione con il Teatro Brancaccio di Roma, per un'attività artistica che verrà poi svolta orientativamente dagli inizi di ottobre alla fine di quest'anno.

Una serie tv

Sono stati fissati nuovi casting per la serie televisiva diretta da Michele Soavi e prodotta da Palomar per Rai Fiction, dal titolo "La guerra è finita". Le riprese sono già in corso tra Reggio Emilia e dintorni. Della serie tv, che vede in Michele Riondino uno degli interpreti principali, si è già parlato da diverso tempo e attualmente si cercano ulteriori comparse, maggiorenni ambosessi e di tutte le età (fino a 80 anni). Essendo ambientata nel secondo dopoguerra, non possono candidarsi soggetti con piercing, tatuaggi, capelli tinti o con tagli recenti.

Casting per una serie TV per la RAI e un musical

Le prossime selezioni si svolgeranno a Reggio Emilia giovedì 6 giugno presso Tecnopolo (Piazzale Europa, 1), dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Ci si deve presentare direttamente, portando con sé la propria carta di identità, il codice fiscale e i dati Iban.

Un musical

Per la realizzazione di un importante musical, di Alan Menken e Howard Ashman e con le coreografie di Luca Peluso, sono tuttora aperte le selezioni. Il tutto è organizzato da Officine Teatrali Italiane, in sinergia con Bottega Teatro Marche e Viola Produzioni.

L'attività professionale si svolgerà poi dal 7 ottobre al 31 dicembre di quest'anno, senza escludere possibili proroghe. Le selezioni, esclusivamente su convocazione, si terranno venerdì 28 giugno a Roma, a partire dalle ore 10:00 e fino alle 17:00, presso Sala Umberto (Via della Mercede, 50). La richiesta è attualmente indirizzata verso una drag queen, con rilevanti competenze nell'ambito del canto, della recitazione e della danza. Si richiede un'estensione vocale G2-G4 e, se possibile, una certa competenza negli stili musicali soul e funky.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inoltrare, entro e non oltre il prossimo 14 giugno, dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie come drag queen (in primo piano e a figura intera, entrambe con l'indicazione del nome d'arte della drag) e una al naturale, il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting @teatrobrancaccio.it. Le selezioni si svolgeranno in varie fasi fino a giungere al call back finale che si terrà a metà del prossimo mese di luglio.