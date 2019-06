Si informa che la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato nuovi bandi di concorso pubblico per conto di un'università, alcuni comuni italiani e un'azienda ospedaliera al fine di assumere ulteriore personale professionale con il ruolo di biotecnologo, assistente sociale e operatore socio sanitario OSS, da collocare in varie località d'Italia.

Bandi di Concorso a luglio

L'università di Verona (Veneto) ha indetto una procedura selettiva, per il conferimento di un posto a tempo determinato con la carica di ricercatore biotecnologo, ambito concorsuale 05-A1-botanica, per il dipartimento di biotecnologie.

Tuttavia, è in corso un altro procedimento di selezione, per la copertura di una posizione a tempo determinato con l'incarico di ricercatore biotecnologo, ambito concorsuale 05-E1-biochimica generale, per il dipartimento di biotecnologie. Le domande di partecipazione ai bandi devono essere inoltrate soltanto per via telematica entro le ore 20:00 di domenica 14 luglio 2019. Tali concorsi sono visibili nella ''GU numero 47 del 14/06/2019''.

Il comune di Campi Bisenzio in provincia di Firenze (Toscana) ha proclamato una mobilità volontaria esterna, per l'assegnazione di una ubicazione in veste di assistente sociale di categoria giuridica D in possesso dei seguenti requisiti:

risultare dipendente assunto con un contratto a tempo indeterminato full time, in servizio tramite un'amministrazione pubblica, con la mansione di assistente sociale;

detenere l'idoneità fisica all'attività.

La domanda di ammissione deve giungere telematicamente direttamente al comune di Campi Bisenzio mediante la piattaforma F.I.D.O.

formazione interattiva domande online disponibile per l'appunto sul portale web di ''Campi Bisenzio'' entro le ore 23:59 di venerdì 5 luglio 2019.

Il comune di Civitanova in provincia di Macerata (Marche) ha avviato un reclutamento speciale a regime, per titoli ed esami, per 2 figure in qualità di assistente sociale di categoria D, da regolarizzare con un contratto a tempo indeterminato part time al 50% equivalente a 18-36 ore, posizione economica D1, per i servizi del IV settore, in ambito territoriale sociale XIV.

Per potersi candidare è necessario possedere in successivi titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea in servizio sociale;

laurea in scienza del servizio sociale classe 6 o laurea in servizio sociale classe L-39;

diploma universitario in servizio sociale oppure diploma di assistente sociale abilitante;

abilitazione all'esercizio della professione;

essere iscritti all'albo professionale degli assistenti sociali;

padronanza di una lingua straniera comunitaria scelta dallo stesso concorrente;

saper utilizzare i sistemi informatici;

idoneità alla guida e disponibilità alla conduzione dell'automezzo per ragioni di lavoro;

avere la patente di guida di tipo B.

La domanda di assunzione deve pervenire all’indirizzo Comune di Civitanova Marche-P.zza XX Settembre n.

93-62012 Civitanova Marche (MC), tramite una A.R. o mediante PEC alla casella: comune.civitanovamarche @ pec.it entro le ore 23:59 di lunedì 15 luglio 2019.

Posizioni Aperte

L'ospedale policlinico Tor Vergata di Roma (Lazio) ricerca con un contratto a tempo determinato part time con possibilità di proroga nuove risorse con la mansione di operatore socio sanitario Oss in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

qualifica di OSS;

essere in grado di supportare completamente o limitatamente i pazienti nelle attività giornaliere;

capaci ad effettuare piccole medicazioni;

saper considerare e cooperare alla comparsa dei bisogni;

consegnare il vitto;

servizi di sterilizzazione e sanificazione.

Tale lavoro prevede vari turni, approssimativamente dalle ore 07:00 alle 10:00, dalle 14:00 alle 17:00, dalle 22:00 alle 01:00, dal lunedì alla domenica su cinque giorni, con due giorni di riposo a scorrimento, per 15,00 ore a settimana.

È possibile inoltrare la propria candidatura previa registrazione direttamente sulla pagina internet ''Rekeep > Posizioni aperte''. Si fa presente che non viene segnalata nessuna data di scadenza.