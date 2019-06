Si avvisa che sono in atto nuove assunzioni per conto di alcuni comuni e regioni italiane, della cooperativa sociale San Giovanni Di Dio e dell'agenzia per il lavoro Arkigest S.R.L. per il reclutamento di ulteriore personale professionale con il ruolo di educatore, assistente sociale, operatore socio sanitario (Oss) e ausiliari socio assistenziali (Asa) da inserire mediante le sedi lavorative collocate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a luglio

La rete civica del comune di Padova (Veneto) ha istituito due Concorsi Pubblici, per esami, con probabile preselezione, per l'assunzione di 38 profili qualificati, di cui 10 unità a tempo indeterminato full time con l'incarico di insegnante scuola infanzia di categoria C e 28 unità a tempo indeterminato in funzione di educatore asilo nido di categoria C, di cui 24 unità con orario full time e 4 unità con orario part time.

Pubblicità

Pubblicità

Per aderire a tali posizioni aperte è opportuno essere in possesso dei seguenti titoli di istruzione:

diploma di laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola dell'infanzia o diploma di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria o diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio o diploma professionale di ''tecnico dei servizi sociali'' o diploma di maturità magistrale rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d’infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o diploma in scienze dell'educazione o diploma di dirigente di comunità o diploma di liceo delle scienze sociali o diploma di liceo delle scienze umane o diploma di liceo della comunicazione-opzione sociale o diploma di laurea in pedagogia o diploma di laurea in psicologia.

Le domande di ammissione ai bandi devono essere presentate entro le ore 24:00 di mercoledì 10 luglio 2019.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

L'unione dei comuni della Val D'Enza in provincia di Reggio Emilia (Emilia Romagna) ha bandito un avviso pubblico di selezione, per la copertura di una posizione a tempo determinato full time in veste di istruttore direttivo di categoria D, responsabile del 4° servizio ''Scuola e cultura'' tramite il comune di Bibbiano, detentore dei consecutivi titoli d'istruzione:

laurea breve, laurea specialistica-magistrale, diploma di laurea di vecchio ordinamento o ulteriore titolo analogo in lettere, filosofia, scienze dell'educazione e formazione.

L'istanza deve essere compilata in carta semplice in base allo schema allegato al vigente bando e inviata mediante A.R.

Pubblicità

o telematicamente all'indirizzo PEC: segreteria.unionevaldenza @ pec.it entro le ore 13:00 di lunedì 8 luglio 2019.

L'ambito territoriale sociale, distretto 3 di Amantea regione Calabria ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'assegnazione di 9 posti in qualità di assistente sociale di categoria D e posizione retributiva D1, da inquadrare con un contratto a tempo determinato part time sino a giovedì 31 dicembre 2020 (in ogni modo per un lasso di tempo di massimo 12 mesi).

I titoli di studio necessari per poter accedere al suddetto bando sono i successivi:

diploma di laurea triennale classe 6-lauree in scienze del servizio sociale;

laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento classe 57/S-programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, LM 87-servizio sociale e politiche sociali;

diploma universitario in servizio sociale.

È possibile inoltrare la propria candidatura entro le ore 13:00 di mercoledì 3 luglio 2019.

Pubblicità

Altre opportunità lavorative

Attualmente, la cooperativa sociale di gestione di servizi socio-sanitari-educativi San Giovanni di Dio di Oria in provincia di Brindisi (Puglia) assume ulteriori profili competenti con il compito di educatori professionali, assistenti sociali e operatori socio sanitari Oss. Gli eventuali concorrenti possono stilare il modello di domanda direttamente sul portale web: ''sangiovannididio.it/website/lavora-con-noi'' e inviare il proprio curriculum vitae alla casella di posta elettronica PEC: info @ sangiovannididio.it.

Pubblicità

Da precisare che non viene segnalata alcuna data di scadenza.

L'agenzia per il lavoro Arkigest di Milano (Lombardia) seleziona a tempo determinato full time per conto di RSA Mater Gratiae ''Gruppo La Villa'' nuove risorse con la mansione di operatore socio sanitario Oss e ausiliario socio assistenziale Asa in possesso delle seguenti qualifiche e requisiti:

possedere il titolo professionale di OSS-ASA;

aver effettuato la vaccinazione epatite B documentabile;

essere disponibili ad esercitare su tre turni.

Da tenere in considerazione che l'assunzione avviene con un contratto iniziale di somministrazione da giugno a settembre. La candidatura va fatta direttamente sul sito online ''Agenzia per il lavoro Arkigest''. Anche in questo caso, non viene indicata nessuna data di scadenza.