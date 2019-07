Sono in corso le selezioni per la realizzazione di alcune riprese del nuovo film diretto dal regista Gabriele Muccino e dal titolo 'I migliori anni'. Nel cast, tra gli altri, anche Emma Marrone, Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart. Sono inoltre in corso le selezioni per realizzare il video promozionale di una importante azienda vinicola con riprese da effettuarsi in Toscana.

'I migliori anni'

Sono partite le selezioni di comparse per le riprese da effettuarsi a Rieti per il nuovo film dal titolo 'I migliori anni' e diretto dal noto regista Gabriele Muccino.

Nel cast sono presenti attori ben conosciuti, come Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Pierfrancesco Favino, che saranno protagonisti principali, ma anche Nicoletta Romanoff e la cantante Emma. La richiesta in questione è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra 40 e 50 anni, eleganti e di bella presenza. I prossimi casting si terranno venerdì 5 luglio presso il noto Teatro 'Flavio Vespasiano' di Rieti per tutto il pomeriggio, a partire orientativamente dalle ore 14:30.

Gli interessati che intendono proporre la personale candidatura devono presentarsi direttamente, portando un documento di identità. Il film dovrebbe poi uscire nelle sale cinematografiche il 13 febbraio 2020.

Un video promozionale

Per la realizzazione di un video di carattere pubblicitario di una nota azienda vinicola, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici. Le riprese verranno poi effettuate nell'ambito della provincia di Firenze, nell'arco di due giornate nel periodo compreso tra il 22 e il 27 luglio.

Si tratta di un video promozionale di produzione indipendente, in relazione al quale si cercano nello specifico due attori e due attrici, di età compresa tra 30 e 40 anni e di bella presenza, in possesso di rilevanti esperienze in ambito recitativo nel settore teatrale o cinematografico. Gli interessati che intendono candidarsi devono inviare entro e non oltre il prossimo 14 luglio i propri dati personali e di contatto, almeno due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: prontocastingfirenze@gmail.com.

Le selezioni verranno poi effettuate su convocazione. Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di visionare il sito web di Toscana Film Commission, sezione casting.