Si avvisa che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Agenzia del Demanio hanno aperto nuovi bandi di concorso pubblico per l'assegnazione di numerosi posti di lavoro destinati a personale preparato da collocare mediante varie località situate sul territorio italiano.

Concorso Pubblico a luglio

L'Inps ha avviato un avviso esterno per individuare profili esperti con il compito di responsabile scientifico del programma di ricerca chiamato ''Visitinps Scholars'' tramite il quale l'istituto ha intenzione di proporre ricerche socio-economiche orientate all'analisi ed al monitoraggio delle politiche previdenziali relative al mercato del lavoro e del welfare.

Gli eventuali candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

alta formazione scientifica in materia di mercato del lavoro e del welfare come: elenco delle pubblicazioni, ricerche scientifiche in questa materia, ecc;

esperienza come minimo quinquennale di docente nel campo universitario, pubblico o privato, nazionale ed internazionale;

competenza almeno quinquennale di direzione scientifica e/o amministrativa di attività di ricerca;

padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata.

Gli interessati a tale bando di concorso possono stilare lo schema di domanda allegato al suddetto avviso ed inoltrarlo insieme al proprio curriculum vitae e ad una copia, obbligatoriamente firmato, con un documento d'identità in vigore entro martedì 9 luglio 2019.

Il tutto va trasmesso al successivo indirizzo di posta elettronica istituzionale: AdesioniTitolaritaSedi @ inps.it. Per reperire maggiori dettagli contattare il sito online ufficiale ''Istituto Nazionale della Previdenza Sociale > Avvisi''.

Ulteriori posizioni aperte

L'Agenzia del Demanio ha indetto quattro Concorsi Pubblici, per l'inserimento con un contratto a tempo indeterminato di nuove figure capaci in qualità di referente tecnico, referente amministrativo per affidamenti di contratti pubblici, referente tecnico strutturista da accogliere nelle sedi lavorative di Napoli (Campania), Bologna (Emilia Romagna) e Torino (Piemonte e Valle D'Aosta).

I presunti partecipanti devono detenere le corrispettive qualifiche professionali:

laurea in ingegneria civile, edile, architettura;

laurea in giurisprudenza;

laurea magistrale in ingegneria civile.

Gli stipendi oscillano tra i 25.272 e i 27.000 euro lordi annui. Coloro che intendono aderire a tali procedimenti selettivi devono consultare il portale web ufficiale ''www. agenziademanio.it > Lavora con noi'' entro le ore 24:00 di venerdì 12 luglio 2019.

Da prendere in considerazione il fatto che non è accettabile l'adesione contemporanea a più annunci. Inoltre, i concorrenti in una posizione di incompatibilità decretata dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, non sono consentiti.