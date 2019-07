Si informa che attualmente alcune aziende ospedaliere come la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore, il Policlinico Abano Presidio Ospedaliero regione Veneto e l'Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani hanno proclamato vari bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di numerosi posti di lavoro rivolti a personale professionale sanitario, da posizionare nelle proprie strutture.

Bandi di concorso a luglio

Il Policlinico Gemelli di Roma (Lazio) ha bandito varie procedure di selezione per l'immissione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato e libero professionale di nuove risorse altamente preparate in qualità di specialista degli standard joint commission international per l'accreditamento degli ospedali, medico specialista in medicina d'emergenza-urgenza, medicina interna per l'unità operativa complessa di medicina d'urgenza e pronto soccorso, board certified diagnostic radiologist-medico radiologo, quality assurance specialist della direzione scientifica, medico specialista in chirurgia vascolare, medico specialista in anestesiologia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, medico specialista in nefrologia, medicina interna, amministrativo back office per la gestione di fondi assicurativi, in possesso dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea;

diploma di laurea magistrale;

diploma;

fluente padronanza della lingua inglese sia scritta che orale.

Le domande di ammissione vanno effettuate direttamente sul sito web della ''Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore > Lavora con noi > Ricerche in corso''.

L'azienda non segnala nessuna data di scadenza.

Il Policlinico Abano Terme ricerca profili competenti in funzione di medico cardiologo, infermiere, operatore socio sanitario, fisico medico, medico radiologo, medico chirurgia generale, medico internista, medico specializzato in radioterapia oncologica, detentori delle corrispettive qualifiche:

laurea in medicina e chirurgia;

laurea in fisica;

specializzazione in cardiologia;

specializzazione in fisica medica;

specializzazione in radiodiagnostica;

specializzazione in chirurgia generale;

specializzazione in medicina interna o geriatria o endocrinologia e malattie del ricambio;

specializzazione in radioterapia oncologica;

laurea in scienze infermieristiche;

iscrizione all'ordine di pertinenza;

attestato di qualifica di operatore socio sanitario Oss.

Le candidature accompagnate dal proprio curriculum vitae in formato europeo vanno inoltrate direttamente sulla pagina internet ufficiale del ''Policlinico Abano Presidio Ospedaliero regione Veneto > Lavora con noi > Posizioni aperte''. Anche in questo caso, l'azienda non indica alcuna data di scadenza.

Posizione aperta ad agosto

L'Ospedale Maggiore di Lodi (Lombardia) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto con il ruolo di collaboratore professionale sanitario-educatore professionale di categoria D possessore dei corrispondenti titoli universitari e requisiti:

laurea di livello I in educazione professionale L-SNT2 ossia diploma universitario di educatore;

essere iscritti all'albo professionale.

La domanda di partecipazione previa registrazione deve essere presentata unicamente mediante il procedimento telematico disponibile all'indirizzo web di riferimento entro le ore: 12:00 di giovedì 1 agosto 2019.

Per ulteriori chiarimenti interpellare il sito internet ''Ospedale Maggiore di Lodi Distretti e Presidi Lodigiani > Amministrazione trasparente > Concorsi''.