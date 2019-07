Sono aperte le selezioni per la ricerca di attrici e attori per realizzare un interessante film, di genere 'commedia noir', prodotto da Ainom Films e diretto dai registi Mario Garofalo e Lorenzo Ceva Valla, che sono anche i fondatori della casa di produzione. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per la ricerca di figure varie per la realizzazione di un cortometraggio di produzione indipendente, le cui riprese verranno poi effettuate in Calabria nella prima metà del mese di settembre 2019.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo film (una commedia noir), prodotto da Ainom Films e diretto dai registi Lorenzo Ceva Valla e Mario Garofalo, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici di genere comico. Non sono previsti limiti di età e nazionalità. Ainom Films è una società di produzione di documentari, film e spot per cinema, televisione e new media, ed è stata fondata dai due registi nel 2014.

Tra i film prodotti e diretti sempre da Lorenzo Ceva con Mario Garofalo, è possibile ricordare Madeleine, in collaborazione con una casa di produzione ungherese. Gli interessati che indendono prendere parte alle selezioni per il nuovo film devono inviare quanto prima la propria candidatura all'indirizzo di posta elettronica castingainomfilns@gmail.com, indicando dati personali e di contatto, e allegando foto, curriculum artistico-professionale e il link di un video di auto-provino comico a propria scelta (durata non superiore a 3 minuti). I casting si svolgeranno poi su convocazione. Per ulteriori informazioni e dettagli si rimanda al sito web di Film Commission Torino Piemonte.

Uno short film

Per realizzare un cortometraggio, le cui riprese verranno poi effettuate nella prima metà del prossimo mese di settembre tra Cosenza e Crotone, sono aperte le selezioni per la ricerca di varie figure maschili e maggiorenni. In particolare, per questo short film di produzione indipendente, la richiesta è indirizzata verso: un uomo di 55 anni; un fotografo dall'aspetto hipster e di 32 anni; un ragazzo di 21 anni con i capelli neri; un uomo di 40 anni, con i capelli biondi; un ragazzo senegalese di 17 anni.

L'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica, mai a quella anagrafica. Gli interessati che intendono proporsi come candidati per la realizzazione dello short film devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, cinque fotografie, un link di rimando a un video e il proprio curriculum artistico a questo indirizzo di posta elettronica: fabioserpa.f@gmail.com. Le selezioni si terranno poi esclusivamente su convocazione.