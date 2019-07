Sono in corso i casting per la ricerca di ruoli principali, secondari e comparse, per la realizzazione di un nuovo film diretto da Giuseppe Lo Conti. Sono inoltre aperte le selezioni di ballerini e ballerine per uno spettacolo dal titolo Super Fantasy, di Federica Lardo.

Haunted Identity

Per il film diretto dall'ormai affermato regista Giuseppe Lo Conti (Un Mese e Come un uomo) e dal titolo Haunted Identity, sono aperte le selezioni per la ricerca di vari ruoli principali e secondari, nonché di comparse.

In particolare, per la realizzazione di questa importante produzione della Dark Eagle Film, si cercano i seguenti ruoli: Max e Gabriele, di 30 anni, Erika e Federica, entrambe di 29 anni, Ethan, un uomo di età compresa tra 45 e 50 anni, Notaio, un quarantenne elegante e di bella presenza, Agente, una giovane donna dotata di particolare simpatia e di età tra 35 e 49 anni, Dottore, tra 48 e 53 anni, altro Dottore, tra 24 e 29 anni, Emily, una anziana tra 79 e 85 anni, Erika e Amanda, due gemelline di circa 6 anni.

Si cercano poi una trentina di comparse (30 generiche e un barman). Gli interessati devono inviare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 15 luglio, indicando dati personali e di contatto, e allegando foto ed eventuale curriculum, al seguente indirizzo di posta elettronica: darkeaglefilm@ libero.it.

Super Fantasy

Per realizzare un interessante spettacolo dal titolo Super Fantasy, di Federica Lardo, sono ancora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di ballerini e ballerine.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata innanzitutto verso tre ballerine dotate di bella presenza scenica e rilevanti capacità interpretative, unitamente a adeguata elasticità e valida tecnica batteristica di tipo modern. Sono ben gradite anche eventuali abilità in ambito acrobatico e comunque sono da ritenersi indispensabili adeguate capacità sul piano interpretativo. Si cerca inoltre un ballerino di statura compresa tra 1, 75 e 1, 80, di bella presenza scenica, con buona tecnica batteristica modern e rilevanti capacità interpretative.

Anche per lui sono ben gradite eventuali abilità di tipo acrobatico. Le selezioni si terranno poi il prossimo 10 luglio a Roma, presso la scuola Armony Dance (Viale Attilio Bertolucci, 51/53 - zona Settecamini) a partire dalle ore 17:30 (con accoglienza dalle ore 17:00). In tale ambito è necessario presentare un pezzo personale in ipod di durata non superiore a 2 minuti. Per ogni ulteriore informazione, contatto, indicazione, occorre far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronicq: armonydanceasd@ yahoo.it.

I selezionati svolgeranno la propria attività artistica alla fine del mese di luglio nell'ambito del Festival 'Estatica', a Marina di Pescara. A tale proposito si precisa che oltre alla regolare retribuzione la produzione provvederà a tutto quanto concerne le spese di vitto, alloggio, viaggio.