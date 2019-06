Non mancano in questo periodo le opportunità di lavoro nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente aperte le selezioni per un film della Oblivion Production da girare in Emilia-Romagna, per la regia di Federico Rizzo, e per un film prodotto da Filmilan da girarsi in Campania. I casting si terranno rispettivamente a Bologna e nei pressi di Caserta.

Il film '999 - L'altra anima del calcio'

Per la realizzazione di un film diretto da Federico Rizzo e dal titolo '999 - L'altra anima del calcio', sono in corso le selezioni di attori e attrici per ruoli principali e secondari.

Il film verrà prodotto da Oblivion Production e le riprese verranno effettuate nel mese di ottobre 2019 tra Bologna, Piacenza e Riccione. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata verso attori e attrici di 18 anni ma con età scenica di 16, per ruoli da protagonista, e verso attori e attrici di età compresa tra 10 e 55 anni per ruoli secondari. Tutti i candidati devono risiedere nell'ambito dell'Emilia-Romagna. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie in bassa risoluzione, il proprio curriculum artistico-professionale e il link a video e/o a showreel, all' indirizzo di posta elettronica: 999ilfilmcasting@ gmail.com.

I casting si terranno poi, esclusivamente su convocazione, l'1 e il 2 luglio a Bologna. Per quanto concerne i minorenni, la loro candidatura deve essere inoltrata da un genitore o da un tutore legale, e potranno poi presentarsi alle selezioni solo se accompagnati. Il film è incentrato sulla vicenda di quei giovani che aspirano a entrare nel mondo del calcio e che, per i più svariati motivi, hanno poi dovuto abbandonare il proprio sogno. Peraltro il titolo ricorda vagamente la celebre canzone 'Uno su mille ce la fa', e si parlerà quindi principalmente di quei 999 che non hanno realizzato le proprie aspettative.

Il progetto cinematografico in questione è sostenuto da Emilia-Romagna Film Commission, quanti vogliono reperire ulteriori informazioni e dettagli sul film e sui relativi casting possono far riferimento proprio al sito della commissione cinematografica regionale. In alternativa si può chiamare questo numero di telefono: 051/0402349.

Un film della Filmilan

Per realizzare un nuovo film prodotto da Filmilan Production, sono in corso le selezioni per la ricerca di attori e figuranti, tra cui numerosi bambini: le persone devono avere infatti un'età compresa tra 7 e 70 anni.

I prossimi casting si svolgeranno a Carinola (Caserta) il 22 e il 23 giugno, presso il 'Mokita Caffè' (Via Principale Falciano), dalle ore 17 alle 22. È necessario presentarsi direttamente alle selezioni e i minori devono essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.