Non mancano in questo periodo le opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. Sono in particolare tuttora aperte le selezioni per un film dal titolo Stalking Story - Amore Criminale e per un musical del Teatro Palapartenope di Napoli.

Stalking Story - Amore criminale

Per la realizzazione del film dal titolo Stalking Story, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori e figuranti, di età compresa tra 7 e 70 anni. Le prossime selezioni si terranno in provincia di Caserta, per l'esattezza a Mondragone, presso 'La Vecchia Fattoria' (all'area picnic, a Via Stazione), venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio, sempre a partire dalle ore 17 e fino alle 22.

Per prendere parte al film della Filmilan Production, si richiede possibilmente di proporre in sede di selezioni un monologo o altro elemento di carattere recitativo. Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare la pagina Facebook relativa all'evento.

Un musical

Per la realizzazione di un importante musical, il Teatro Palapartenope di Napoli cerca attualmente alcune figure.

Si tratta di una produzione che prevede un cast di primo livello, e la richiesta in questione è indirizzata innanzitutto verso un bambino di età compresa tra 8 e 10 anni, con una certa dimestichezza con il dialetto napoletano e con una voce alquanto intonata.

Sarà particolarmente gradita la conoscenza almeno basilare dei fondamenti della danza o, quantomeno, una certa abilità nei movimenti. Si cercano poi tre ragazzi maggiorenni ma con età scenica tra 14 e 15 anni, in grado di recitare in dialetto napoletano e con una certa dimestichezza nei confronti della danza contemporanea. Si richiedono inoltre buone abilità canore e recitative in genere.

Le selezioni si svolgeranno il prossimo 22 luglio a Napoli presso il Teatro Palapertenope (Via Corrado Barbagallo, 115), a partire dalle ore 10,30.

Per poter partecipare ai casting gli interessati devono inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ass.federicoprimo@ gmail.com.

La produzione provvederà poi a dare conferma e a fissare l'orario di convocazione. In sede di selezioni, i candidati minorenni dovranno tassativamente essere accompagnati dai genitori (o dai relativi tutori), che saranno tenuti a compilare a quindi a firmare un'apposita liberatoria concernente il trattamento dei dati dei minori.

Tutti i candidati devono poi portare con sè due fotografie (una a figura intera e una in primo piano), un documento di identità e l'eventuale curriculum artistico-professionale. Ai casting ogni candidato dovrà inoltre recitare a memoria una poesia o un breve brano (in italiano o in dialetto napoletano) e cantare un pezzo musicale scelto liberamente, di cui ciascuno dovrà provvedere a portare la base musicale in usb.