Casting aperti per una serie televisiva Sky diretta dal regista Luca Guadagnino. Sono state fissate nuove selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse di varie età. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e cantanti per la realizzazione di un interessante spettacolo musicale prodotto da Artistic Mind Production.

Una serie tv

Per una nuova serie televisiva diretta da Luca Guadagnino sono state fissate delle nuove selezioni. La richiesta è attualmente orientata nei confronti di numerose comparse, tra cui uomini e donne di età tra 18 e 50 anni (con fisico sportivo), bambini e adolescenti di età compresa tra 5 e 15 anni.

Gli interessati devono presentarsi direttamente presso il Centro Universitario Sportivo (CUS) di Padova, via Corrado, a partire dalle ore 17 fino orientativamente alle ore 21. I candidati dovranno avere la fotocopia della carta di identità e del codice fiscale. Per quanto concerne i minorenni, si richiede la presenza di almeno un genitore (o di chi ne fa le veci), munito però della fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori. La serie, prodotta da Wildside (per HBO e SKY), dal titolo We Are Who We Are, è ambientata presso una importante base militare Nato del Veneto, che verrà a tale scopo 'ricostruita' in un piccolo comune della provincia di Padova non potendo ovviamente effettuare le riprese all'interno della base.

Uno spettacolo musicale

Per la realizzazione di un importante spettacolo musicale, dal titolo Christmas Carol il Musical, l'Artistic Mind Production cerca attori e cantanti di età compresa tra 18 e 35 anni di Lecce, Brindisi e Taranto. Gli interessati che intendono proporre la candidatura devono inviare, entro e non oltre il prossimo 4 agosto, dati personali, riferimenti di contatto, una fotografia a figura intera e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: info.audizioniartisticmind@gmail.com.

Durante i casting, che si svolgeranno su convocazione, si terrà una prova canora e una di carattere recitativo. Per la prima occorre proporre un brano musicale in lingua italiana, scelta liberamente dal candidato e possibilmente di stile musical, mentre per la seconda è prevista la presentazione di un breve monologo di ambito teatrale a libera scelta. I candidati selezionati dovranno poi essere disponibili per la fase di prove che avrà inizio nel mese di settembre, cui seguirà la messa in scena dello spettacolo e una consistente fase di repliche, previste nei mesi di novembre e di dicembre.