Iren S.p.A. è una delle società per azioni più rilevanti ed importanti del tessuto economico italiano ed opera principalmente nei comuni di Torino, Genova, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Si occupa di multiservizi, specialmente di teleriscaldamento, servizi di distribuzione di energia elettrica e ulteriori servizi di pubblica utilità. La società è inoltre quotata sul Mercato Telematico Azionario presso la Borsa Valori di Milano nell'indice FTSE Italia Mid Cap. Ricerca personale per la sede di Torino e negli impianti di produzione in Valle Orco.

Posizioni aperte Iren

L'azienda ha pubblicato sul proprio sito differenti posizioni aperte con differenti date di scadenza. Eccone una breve presentazione, se si dovesse essere realmente interessati, si invita a visitare il sito ufficiale del Gruppo per prenderne completa visione:

Operaio autista presso la sede di Torino: viene richiesta un'eta inferiore ai 30 anni e il possesso della patente C e CQC necessaria per svolgere la mansione di raccolta rifiuti presso utenze domestiche e non. Viene richiesto un livello di istruzione pari alla scuola dell'obbligo o superiore e come titolo di studio la licenza media. Viene offerto inizialmente un contratto di apprendistato;

Guardiano dighe presso gli impianti Valle Dora e Valle Orco: il lavoratore si occuperà della sorveglianza delle dighe e dovrà eseguire lavori di manutenzione sugli impianti. Vengono richiesti una qualifica o un diploma ad indirizzo elettronico, conoscenze in campo elettrico e buone capacità del pacchetto Microsoft Office. Viene inoltre richiesta un'età inferiore ai 30 anni e viene richiesto di specificare se si è disoccupati e si ha l'immediata disponibilità per lavorare. Anche per questa posizione viene offerto un contratto di apprendistato;

Addetto esercizio impianti presso la sede di Torino: si ricerca un profilo che abbia conseguito un diploma in elettrotecnica o materie affini o una laurea triennale in Ingegneria Meccanica o affini. Viene richiesto il possesso dei patentini di primo o secondo grado per la conduzione dei generatori di vapore. Il candidato dovrà essere automunito e possedere la patente B;