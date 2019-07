Sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di figure varie per la realizzazione di un importante cortometraggio diretto dal regista Daniele Suraci e prodotto da Nardis Production. Le riprese verranno effettuate in Calabria. Sono poi attualmente in corso le selezioni per la nuova trasmissione televisiva di Canale 5 e dal titolo EuroGames. Per il programma, condotto da Ilary Blasi, sono stati fissati dei casting a Catania.

U' Scantu

Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di un interessante short film dal titolo U' Scantu, prodotto da Nardis Production e con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission e diretto dal regista Daniele Suraci. Le riprese verranno poi effettuate nel prossimo mese di ottobre a Palmi, e prevedono da 2 a 5 giorni in date tuttora da definire. La richiesta in questione è indirizzata verso cinque ragazzini calabresi di età compresa tra 9 e 13 anni.

Non si richiedono precedenti esperienze in ambito recitativo. I casting si svolgeranno il 6 agosto nella cittadina calabrese presso l'Istituto scolastico 'Rocco de Zerbi' (Corso Garibaldi, 10), dalle ore 9:00 alle 13:00 e presso la struttura 'Museo dei pescatori' ('Contrada pietrenere' a Via Domenico Topa, 112), dalle 14:30 alle ore 19:00. In sede si selezioni si terrà un colloquio con il regista e una breve intervista/provino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Si precisa che i ragazzi residenti a Palmi e zone limitrofe possono presentarsi direttamente, accompagnati da almeno un genitore o da un tutore legale, muniti di fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del minore e del proprio documento di identità. mentre quanti risiedono in altre zone della Calabria possono inoltrare la propria candidatura, a cura di genitori o di tutori legali, al seguente indirizzo di posta elettronica: uscantufilm@ gmail.com, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando due fotografie recenti. In questo caso le selezioni si svolgeranno poi su convocazione da parte della produzione del cortometraggio.

EuroGames

Per realizzare il nuovo programma televisivo Eurogames, che verrà condotto da Ilary Blasi su Canale 5, sono stati fissati dei casting a Catania lunedì 29 e martedì 30 luglio. Per le selezioni per la trasmissione Tv l'appuntamento è previsto in entrambi i giorni alla Casa della Cultura (Via Vittorio Emanuele II) della città siciliana anche se con differenti orari (il 29 dalle 12:00 alle ore 20:00 e il 30 dalle 10:00 alle ore 17:00).

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura per prendere parte alle selezioni in questione devono far riferimento a questo indirizzo email: redazione@ nonpanic.com.