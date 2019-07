Nonostante siamo in piena estate non mancano le possibilità di cimentarsi lavorativamente con il settore dello spettacolo.

In particolare sono in via di organizzazione le selezioni per la nota fiction di Rai1 dal titolo L'allieva. Sono invece in pieno svolgimento i casting per uno short film dal titolo Potevi Amarmi e da girarsi a Torino.

L'allieva 3

Per la realizzazione della terza stagione della nota serie televisiva di Rai1 dal titolo L'allieva sono in via di preparazione e organizzazione i relativi casting.

Ormai mancherebbero solo i dettagli. Per il momento possiamo comunque anticipare solamente il fatto che si cercano ragazze di età non superiore a 25 anni, in relazione a dei ruoli ancora da specificare. Peraltro la parte principale dei casting è prevista per il prossimo mese di settembre.

Per quanto concerne il cast principale è confermata la presenza di Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e Giorgio Marchesi, rispettivamente Claudio, Alice e Sergio nella fiction televisiva, amata a tal punto da aver provocato la presentazione di innumerevoli appelli, soprattutto via social, dei tanti fans.

Le riprese de L'allieva 3 avranno inizio verso la fine del mese di novembre 2019, peraltro proprio quando Lino Guanciale avrà concluso quelle per la nuova serie dal titolo Il commissario Ricciardi, e proseguiranno nei mesi successivi, non di rado intervallate dai molteplici impegni dei principali attori, per concludersi orientativamente entro la fine dalla primavera del prossimo anno.

Potevi Amarmi

Per realizzare un interessante cortometraggio dal titolo Potevi Amarmi, diretto dal regista Bruno Genotti, l'associazione culturale Collettivos Divanos cerca attualmente un uomo di età scenica compresa tra 35 e 40 anni, dal volto alquanto espressivo, con struttura fisica atletica e capelli corti, e una donna della stessa fascia di età scenica, con struttura fisica longilinea, volto espressivo e capelli lunghi e scuri.

Verranno preferiti, ma senza preclusione assoluta, i candidati residenti nell'ambito del Piemonte. Per i selezionati è previsto un rimborso spese.

Le riprese dello short film verranno poi effettuate a Torino nel prossimo mese di ottobre. I casting si svolgeranno martedì 30 luglio nel capoluogo piemontese presso la sala casting di Film Commission Torino Piemonte, a Via Cagliari, 40/E, a partire dalle ore 9 alle ore 18 (con una interruzione tra le ore 13 e le 15).

Per ricevere ulteriori informazioni e dettagli gli interessati possono far riferimento al sito web della commissione cinematografica o inviare direttamente un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: sounda.production@ gmail.com.