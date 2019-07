Sono tuttora aperte le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di un film e di alcune serie televisive. Sono inoltre ancora in corso le selezioni, a cura di All Crazy e altre istituzioni per una rassegna teatrale e per un musical.

Un film e alcune serie TV

Per la realizzazione di un film e di alcune serie televisive, sono tuttora aperte varie selezioni a cura di Cineworld Roma. In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso donne intorno ai 40 anni per fotografie correlate ad un film.

A tale proposito, le interessate devono visionare previamente l'annuncio pubblicato sulla pagina Facebook di Cineworld, per ulteriori dettagli, e quindi procedere all'inoltro di alcune fotografie, unitamente a dati personali e di contatto, al seguente numero telefonico: 346/6066646 tramite WhatsApp. Sempre Cineworld cerca poi, per una importante serie televisiva, neonati maschi di circa un mese di età.

In questo caso i genitori o i relativi tutori legali devono inviare alcune fotografie e i riferimenti di contatto, oltre ai dati del bambino, al seguente indirizzo di posta elettronica: minori @ cineworldroma. com o, tramite WhatsApp, a questo numero di telefono: 340/6016289. Infine, per una ulteriore serie televisiva sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di neonate tra 4 e 5 mesi. In questo caso i genitori o i tutori oltre a inviare la candidatura delle bambine allo 340/6016289, devono garantire la propria disponibilità ad accompagnarle alle riprese che verranno effettuate dal 5 al 9 e dal 19 al 30 del prossimo mese di agosto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

Casting per alcuni spettacoli e musical

Sono attualmente aperte le selezioni per la realizzazione della nuova edizione della rassegna dal titolo C'era una volta...le favole, uno show family, e per un musical dal titolo Il Volo di Leonardo - lo Spettacolo musicale sul Genio Italiano, incentrato sulla figura di Leonardo da Vinci. La richiesta è indirizzata, per quanto concerne lo spettacolo su Leonardo e diretto da Michele Visone, verso i seguenti ruoli: Monnalisa, ragazza di tipo 'mediterraneo' edi età scenica tra 25 e 30 anni, con voce da soprano, Lorenzo De Medici, uomo di età scenica tra 30 e 35 anni, baritono e con un aspetto austero, Maestro Verrocchio, di età scenica compresa tra 40 e 50 anni, con abilità canore e forte presenza scenica.

Per quanto concerne il family show si cercano invece acrobati, danzatori, cantanti e attori. Gli interessati devono inviare dati personali e di contatto, due foto (primo piano e a figura intera) e curriculum artistico, a: risorseumane @ allcrazy. it. I casting si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, lunedì 16 settembre dalle ore 9, 30 a Lissone (MB), presso la 'All Crazy Art & Show' (Via Monza 11).