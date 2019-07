Continuiamo con nuovi aggiornamenti relativi al mondo del lavoro e Concorsi Pubblici per la professione di psicologo,educatore nido e istruttore amministrativo. I bandi, con scadenza fino al prossimo 8 agosto sono stati emanati dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia (psicologo); dal Comune di Cascina (educatore asilo nido) e dal Comune di Colle Umberto (istruttore amministrativo).

Avviso pubblico per psicologo

L'ASST Spedali Civili di Brescia ha indetto un avviso pubblico, per un incarico libero professionale a uno psicologo, presso lo studio di neuropsicologia, per lo studio delle demenze.

Pubblicità

Pubblicità

L'avviso è aperto per coloro in possesso di una:

Laurea in Psicologia;

Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale;

Documentata esperienza clinica di valutazione di pazienti con patologia neurologica, in particolare Demenze;

Documentata esperienza nell’ effettuazione di valutazioni neuropsicologiche.

Invio della domanda

La domanda di ammissione alla selezione, deve pervenire entro il giorno 23 luglio: a mano presso l'ufficio risorse umane dell'azienda sanitaria o mediante PEC. Il presente avviso è pubblicato, sul sito internet: asst-spedalicivili.it, sezione bandi e concorsi.

Pubblicità

Selezione pubblica educatore asilo nido

In provincia di Pisa, il Comune di Cascina ha emesso un avviso di selezione pubblica, per il conferimento di una graduatoria nel ruolo di istruttore educatore asilo nido. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;

Diploma di maestra d’asilo;

diploma di scuola magistrale del grado preparatorio;

Altri titoli equipollenti.

Domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione, con uno dei seguenti modi: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; consegnata a mano o tramite posta elettronica certificata, entro il prossimo 8 agosto. Il testo integrale del bando è reperibile, sul sito dell'ente: comune.cascina.pi.it.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Concorso istruttore amministrativo

Il Comune di Colle Umberto, in provincia di Treviso ha emesso un concorso pubblico, per la copertura di un istruttore amministrativo contabile. Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea nelle discipline giuridico-economiche - Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio;

Altri titoli equipollenti

Presentazione della domanda

La domanda deve essere inviata, entro il giorno 18 luglio mediante una delle seguenti modalità: consegnata direttamente all’ufficio protocollo del comune; inviata tramite raccomandata a.r o trasmessa via posta elettronica certificata.

Ricordiamo che il testo completo del concorso è scaricabile, dal sito istituzionale del Comune Colle Umberto.