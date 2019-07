Selezioni ancora aperte di figuranti per alcune riprese, da girare in Toscana, della serie televisiva L'Amica Geniale. Sono inoltre in corso i casting per la ricerca di attori, attrici e comparse per un film da girare in Liguria per la regia di Zaza Buadze.

L'Amica Geniale

Per riprese da effettuarsi in Toscana per la nuova edizione della Serie TV in onda su RAI Uno e dal titolo L'Amica Geniale sono state fissate delle ultetiori selezioni per la ricerca di figuranti generici e speciali.

Pubblicità

Pubblicità

La richiesta è attualmente orientata innanzitutto verso figuranti speciali, ambosessi e con precedenti esperienze recitative anche in piccoli ruoli attoriali, di età compresa tra 18 e 60 anni. Si cercano poi, come generici, le seguenti figure: ambosessi tra 18 e 75 anni, ragazzini e ragazzine dai 6 ai 15 anni, ragazze di età compresa tra 18 e 25 anni disposte a tagli notevoli dei propri capelli, band musicali, baristi, camerieri. Gli interessati sono tenuti a presentarsi direttamente il 16 e il 17 luglio a Pisa, dalle ore 9 alle ore 17, presso Manifatture Digitali Cinema (ex-stallette, Via Nicola Pisano, 15), tutti muniti di fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale.

Pubblicità

I candidati minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore (o da chi ne fa le veci), muniti di un proprio documento di identità. Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare previamente il sito web di Toscana Film Commission, alla sezione casting.

Umbrella Sky

Per la realizzazione di un nuovo film, diretto dal regista Zaza Buadze e le cui riprese verranno poi effettuate verso la fine del prossimo mese di ottobre tra Imperia e Genova, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, attrici e comparse.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

In particolare, per il film dal titolo Umbrella Sky la richiesta è indirizzata verso comparse maggiorenni ambosessi nonchè verso le seguenti figure attoriali: un attore maggiorenne ma di età scenica di 17 anni, un'attrice di età scenica di 18 anni (comunque maggiorenne a livello anagrafico), un attore di età scenica di 40 anni, una attrice di età scenica compresa tra 55 e 60 anni. Tutti i candidati devono risiedere nell'ambito della Liguria e attori e attrici devono comprovare con adeguata documentazione le proprie capacità di carattere recitativo.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 20 luglio, dati personali, riferimenti di contatto, due fotografie (in primo piano e a figura intera), il proprio curriculum artistico professionale (solo per ruoli attoriali), al seguente indirizzo di posta elettronica: vsky@sowhatpictures.com. Consigliamo comunque di visionare il sito web di So What Pictures.