Esselunga è un'azienda della grande distribuzione organizzata. Nel 1957 ha aperto il suo primo punto vendita italiano a Milano e da allora ha continuato a vendere generi vari. Nel corso degli anni è arrivata a distribuire prodotti a marchio proprio e ad espandersi soprattutto nel Nord-Italia, e ciò ha comportato una costante esigenza di personale. A proposito di questo, l'azienda adotta una politica del lavoro basata sulla figura dell'allievo da formare, per cui per esempio vengono spesso ricercati allievi responsabile.

Pubblicità

Pubblicità

Oltre a questo, un altro ruolo molto richiesto è l'addetto alla sorveglianza. Per candidarsi online a tali posizioni viene messo a disposizione il sito web aziendale.

Due figure attualmente richieste da Esselunga

Anche a luglio, e fino ai primi di agosto, Esselunga ha inserito nel suo sito web istituzionale posizioni da allievo responsabile e da addetto alla sorveglianza. Due ruoli che hanno in comune un requisito richiesto al lavoratore, ovvero la disponibilità a lavorare full-time, ed è da precisare che le Offerte di lavoro in questione riguardano località del Nord e Centro-Italia.

Pubblicità

Si possono fare più esempi della prima figura menzionata. Uno di questi è la ricerca di un allievo responsabile bar Atlantic nella sede di Reggio Emilia. In questo caso, in seguito a una formazione sia in spazi appositamente dedicati e sia direttamente in reparto, il futuro dipendente acquisirà la capacità di gestire il personale, l'attività di caffetteria e sala e gli aspetti contabili dell'area bar Atlantic.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Tra i requisiti per accedere alla selezione vi sono il possesso di un diploma o una laurea e la disponibilità a spostarsi nei supermercati Esselunga sparsi sul territorio nazionale.

Un ulteriore esempio di questa offerta è la richiesta di un allievo responsabile per il punto vendita di Cremona. Questa volta si tratta di una figura generale, cioè non viene indicato un reparto specifico in cui lavorare.

Infatti, dopo aver affrontato il periodo di addestramento indicato sopra, l'eventuale assunto dovrà supervisionare la logistica del negozio affidatogli, l'allestimento degli scaffali, l'andamento dei dati di vendita, e il rispetto della normativa di sicurezza. Oltre ai requisiti menzionati sopra, per questa posizione sono preferibili persone predisposte alla flessibilità oraria.

Quanto all'addetto alla sorveglianza, si può prendere in considerazione la figura richiesta nel punto vendita di Parma.

Pubblicità

Il candidato, una volta assorbita la formazione da personale più esperto, sarà in grado di intervenire nel momento in cui si presentino situazioni che destano sospetto. Dunque egli dovrà mostrare capacità di osservazione, motivo per cui l'impresa richiede a questo tipo di addetti anche il possesso di una certa esperienza pregressa. Anche in questo frangente, il possesso di un diploma, o laurea, e la disponibilità alla mobilità tra i centri d'acquisto Esselunga sono i requisiti minimi per partecipare alla selezione.

Pubblicità

La candidatura online

L'azienda di cui si è parlato fino a questo momento consente di effettuare la domanda di lavoro online. A tal fine, sarà necessario digitare "Esselunga lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca e cliccare sul primo link che appare subito dopo. Fatto ciò, ci si troverà all'interno della pagina web dedicata alle carriere la quale mostra anche l'elenco delle offerte di lavoro. Una volta scelta quella di proprio interesse, si avrà a disposizione il simbolo della "i" a destra, per leggerne la descrizione, e il pulsante blu "Candidati ora", per registrarsi al sito e completare l'invio del curriculum.