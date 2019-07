Nessun problema per quanto riguarda i conti pubblici sul fronte previdenziale, il sistema è sostenibile e quindi il governo gialloverde potrà continuare il suo percorso di riforma delle Pensioni in direzione di una maggiore flessibilità in uscita dal lavoro avviato in particolare con la Quota 100 per la quale quest’anno si risparmierà circa un miliardo secondo le previsioni dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Pensioni, Tridico: il problema demografico è serio e va affrontato con incentivi

"Il sistema pensionistico - ha dichiarato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico - è assolutamente sostenibile".

Pubblicità

Pubblicità

Dunque per il momento nessun problema con i conti previdenziali, tuttavia esiste per il sistema pensionistico un “problema demografico” e, per ampliare la base dei contributi versati dai lavoratori, occorrerebbero nuove opportunità occupazionali per i giovani fortemente penalizzati dalla legge Fornero che ha drasticamente aumentato l’età pensionabile e introdotto pesanti penalizzazioni sulle pensioni anticipate, con il risultato, devastante, di aver di fatto bloccato – o comunque notevolmente rallentato - l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Pubblicità

"Il problema demografico, che interessa non solo il sistema pensionistico ma l'economia e la società – ha detto Tridico a margine della presentazione a Roma della relazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps - è serio e va affrontato con una politica di incentivazione alla natalità, di sostegno alla conciliazione vita-lavoro e – ha aggiunto - al welfare familiare". Ma non basta. Per il presidente Inps è necessario anche favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani in modo da poter "allargare – ha spiegato - la base della forza lavoro e quindi la base contributiva".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pensioni

Inps: a fine anno 200mila domande per Quota 100, centomila in meno del previsto

Tridico ha illustrato anche i dati aggiornati relativi alla Quota 100 e ha parlato, inoltre, delle previsioni dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale. "Credo che per quota 100 – ha detto il presidente dell’Inps - arriveremo intorno alle 200mila domande, circa 100mila – ha specificato - sotto quelle che erano le previsioni”. Per via della minore richiesta di Quota 100 rispetto a quanto originariamente previsto ci saranno dei risparmi non di poco conto così come si sta verificando con il reddito di cittadinanza, la misura simbolo del Movimento 5 stelle.

“Concordo – ha detto il presidente dell’Inps - sulla previsione della Ragioneria sui risparmi dalle due misure, Quota 100 e reddito di cittadinanza, di 1,5 miliardi di euro". Nuove risorse che potranno consentire al governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte di introdurre altre novità nel sistema previdenziale, sono molti gli italiani che non hanno i requisiti per andare in pensione con la Quota 100 e che sperano in una maggiore flessibilità in uscita dal lavoro e nuove forme di prepensionamento, tra le misure più attesa la Quota 41 e la proroga di Opzione donna.