Nella Gazzetta Ufficiale n° 53 dello scorso 5 luglio sono stati emanati nuovi Concorsi Pubblici per la professione di educatore asilo nido e assistente sociale. I bandi, con scadenza tra il 15 luglio e il prossimo 4 agosto verranno espletati, presso il Comune di Belluno, il Comune di Castigliona Olona (educatore asilo nido) e presso il Comune di Rodi Garganico, per quanto riguarda il ruolo di assistente sociale.

Due concorsi per educatore asilo nido

Il Comune di Belluno ha emanato un avviso di selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato, con profilo professionale di educatore asilo nido.

Pubblicità

Pubblicità

Sono ammessi alla selezione, coloro in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea in scienze dell'educazione (vecchio ordinamento);

Diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento);

Diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento);

Diploma di vigilatrice d'infanzia o diploma di puericultrice;

Altri titoli equivalenti.

Invio della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere indirizzata al Comune di Belluno, secondo una della seguenti modalità: presentata direttamente all'Area Servizi Generali del comune; oppure spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa per via telematica all'indirizzo email: belluno.bl @cert.ip-veneto.net.

Pubblicità

La scadenza è fissata al prossimo 15 luglio. Si ricorda che è previsto il pagamento della tassa di € 10,33. Il testo completo dell'avviso è scaricabile, nel sito: comune.belluno.it - servizi on line - concorsi.

Bando di concorso indetto dal Comune di Castigliona Olona, in provincia di Varese, per l'assunzione di un posto di educatore asilo nido. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe L-19);

Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (classe LM -85);

Oppure Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Scienze dell'Educazione o Pedagogia;

Altri titoli afferenti.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione può essere consegnata, con uno dei seguenti modi: posta elettronica certificata; direttamente all'ufficio protocollo del comune o tramite raccomandata, entro il prossimo 4 agosto. È previsto il pagamento della tassa di € 3,87. Il bando in visione integrale è reperibile dal sito: comune.castiglione-olona.va.it.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Assunzione per un assistente sociale

Il Comune di Rodi Garganico, in provincia di Foggia ha indetto un bando di concorso pubblico, per la copertura di un posto di assistente sociale. Oltre ai requisiti generali il candidato deve aver conseguito un Diploma Universitario in Servizio Sociale o diploma di laurea equipollente oppure lauree specialistiche, con relativa iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali.

Presentazione della domanda

L'istanza deve essere presentata, entro il 12 agosto 2019 mediante PEC; a mezzo consegna diretta o a mezzo raccomandata.

Per ulteriori requisiti è possibile reperire il testo completo del bando, visitando il sito istituzionale del Comune di Rodi Garganico.