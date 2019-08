La multinazionale Ikea svedese, addetta al mobilio propone delle nuove opportunità lavorative nel nostro Paese. In particolare ha indetto numerosi stage per la ricerca del personale: le domande di candidatura saranno accolte in varie sedi della società. Si riportano di seguito le modalità di candidatura per il reclutamento dei posti.

Posti di lavoro richiesti dalla multinazionale

Le opportunità di lavoro offerte da Ikea sono orientate soprattutto ai diplomati, laureandi, laureati, o studenti che sono propensi a lavorare nel fine settimana.

Coloro che saranno assunti potranno lavorare con contratti a tempo indeterminato, determinato o con tirocinio.

L'azienda richiederà, ciclicamente, personale specializzato nei seguenti settori in diverse zone dell'Italia: ristorazione (Brescia, Milano, Rimini, Padova, Pisa), commercialistico, comunicazione e marketing, logistica (Brescia), aiuto clienti, acquisti, manutenzione, casse, risorse umane, interior design (Pescara), visual merchandising (Padova), e altri.

Gli stage proposti dall'azienda

I tirocini organizzati dalla multinazionale sono indirizzati principalmente a candidati che hanno conseguito titoli di studio in materie artistiche come design industriale, visual merchandising e altre, oppure ai concorrenti che sono attirati dall'intraprendere un’esperienza lavorativa nel Gruppo.

A coloro che vorranno sfruttare quest'opportunità sarà richiesta l'aspirazione a imparare, dedizione per la GDO (Grande distribuzione organizzata), operosità, idoneità al lavoro di gruppo, propensione all'orientamento dei clienti.

Gli stage offrono una grande possibilità ai ragazzi di iniziare a lavorare per la multinazionale.

I tirocini, in generale, sono retribuiti e includono sia l'entrata gratuita nel punto di ristorazione interno nella sede di riferimento che un compenso delle spese. Coloro che risulteranno essere i più propensi al lavoro tra i partecipanti potranno, dopo aver concluso l'iter formativo e lavorativo, entrare a far parte del team Ikea.

Come candidarsi

Coloro che desiderano lavorare presso l'azienda, e candidarsi alle varie proposte lavorative, possono accedere alla candidatura consultando la pagina apposita per le selezioni del sito ufficiale di Ikea. Da quest'ultima, inoltre, si può visitare l'indice delle ricerche attive e di seguito spedire il proprio curriculum vitae presso il sito online ad hoc, rispondendo a quelle interessate, oppure autocandidarsi.

Il Team, di conseguenza, riceve le domande per la candidatura tramite il sito web Ikea, nella sezione: "lavora con noi".