L'azienda sportiva Nike ha lanciato nuove possibilità lavorative in tutta Italia. In particolare la società cerca regolarmente personale da assumere all'interno del proprio team.

Le opportunità di lavoro che sono rese disponibili riguardano posizioni aperte nella sede ufficiale, nei negozi Nike italiani, anche nel caso di nuove aperture. Nel corso dell’anno vengono avviati numerosi colloqui selettivi per gli incaricati alla vendita, non necessariamente con un'esperienza a carico, dirigenti e assistenti di negozio, ai quali viene richiesta padronanza della lingua inglese, e per altri ruoli.

In questo momento sono accessibili numerose selezioni per entrare a lavorare nell'azienda. Sono richiesti, in particolare, diverse figure per il reclutamento di posti in Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Lazio, Sicilia, Umbria, Toscana, Lombardia, anche con contratto a tempo indeterminato. Segue una breve lista di alcuni dei profili richiesti attualmente:

Milano: Converse customer operations representative; Converse key account executive

Verona, Torino: visual merchandiser

Verona, Torino, Roma: magazzinieri

Palmanova: back of house lead/ Nike operations; retail director

Torino: instore trainer

Rodengo Saiano: store manager/ Nike lead

Vicolungo, Catania, Valmontone, Torino, Verona, Mantova, Roma: Nike coach

Roma, Torino, Verona, Milano, Valmontone, Castel Romano, Palmanova, Vicolungo, Poggio Piccolo, Serravalle Scrivia, Foiano della Chiana

Reclutamento del personale

Gli annunci per le assunzioni Nike sono disponibili sul loro sito ufficiale.

Sono utilizzabili, difatti, diversi filtri tramite key words che permettono di selezionare delle sedi privilegiate e ancora altro. Scelti gli annunci interessati, si può compilare il proprio curriculum vitae nella banca dati dell'azienda e dare risposta online ai tali.

Inoltre l'azienda Nike per il reclutamento del personale Nike ricorre per di più alla cooperazione della società per il lavoro GiGroup e del gruppo Percassi. Una porzione dei posti di lavoro per lavorare in Nike, difatti, viene diffusa sui siti web di queste ultime, o anche sul servizio web LinkedIn.

Reparti di professione

La selezione per le assunzione viene eseguita principalmente nei diversi settori:

Ingegneria

Corporate retail

Sports and Brand Marketing

Design

Produzione

Logistica e Distribuzione

Vendite

Product Development

Product Management and Merchandising

Funzioni Corporate

Digital

Global Communication

Come candidarsi

Coloro che sono interessati alle prossime assunzioni da parte dell'azienda e alle varie proposte di lavoro in sede e negli store di quest'ultima possono consultare il sito apposito alle selezioni Nike.