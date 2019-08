La Società Ruvo Servizi srl e l'I.RC.C.S. Associazione Oasi Maria SS. Onlus hanno proclamato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di numerosi profili professionali con l'incarico di educatore professionale, di medico e di psicologo, da inserire nelle proprie strutture sparse sul territorio italiano.

Bando di concorso a settembre

Il comune di Ruvio di Puglia in provincia di Bari ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 7 posti con il ruolo di educatore professionale di livello 4° super, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time ciclico a 20 ore settimanali, per il servizio di assistenza specialistica per gli studenti con disabilità tramite le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado e mediante il centro diurno sociale polivalente per disabili ''L'albero dei desideri''.

I partecipanti per aderire a tale selezione devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea triennale in scienze dell'educazione;

laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, scienze pedagogiche, teorie e metodologie dell'e-learning e della media education;

diploma universitario di educatore professionale;

diploma di laurea abilitante alla qualifica di educatore professionale socio sanitario (professioni sanitarie della riabilitazione);

età non inferiore ai 18 anni;

cittadinanza italiana o europea;

idoneità fisica.

La domanda di partecipazione deve pervenire tramite una raccomandata A.R.

all'indirizzo: Società Ruvo Servizi srl, in Via Don Minzoni n.12, 70037 Ruvo di Puglia o trasmessa mediante casella PEC: ruvoservizi.srl @ pec.it entro le ore 12:00 di giovedì 26 settembre 2019. Per acquisire più indicazioni contattare il sito online ufficiale ''Comune di Ruvo di Puglia'' al link: https:// www. comune.ruvodipuglia.ba.it o la ''GU n. 68 del 27-08-2019''.

Posizioni aperte

L'I.RC.C.S. Oasi Maria SS. di Troina in provincia di Enna (Sicilia) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato di 20 posizioni di dirigente medico, nelle discipline di anestesia e rianimazione, igiene e medicina preventiva, radiodiagnostica, medicina interna, geriatria, cardiologia, neurologia ambito involuzione cerebrale, medicina fisica e riabilitativa, neurologia in ambito ritardo mentale e neuropsichiatria infantile e di 2 ubicazioni di dirigente psicologo, nella disciplina psicologia clinica.

I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i successivi:

diploma di laurea in medicina e chirurgia;

specializzazione nella materia oggetto del concorso;

iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;

diploma di laurea in psicologia e specializzazione nella materia oggetto del concorso;

iscrizione all'ordine degli psicologi;

cittadinanza italiana o europea;

idoneità fisica.

Per essere ammessi a tale procedura selettiva gli interessati devono inviare la domanda di assunzione all'indirizzo: Presidente dell'I.RC.C.S.

Associazione Oasi Maria SS. Onlus in Via Conte Ruggero n. 73, 94018 Troina (EN) entro le ore 12:00 di lunedì 30 settembre 2019. Le istanze possono essere spedite con una raccomandata A.R. o trasmesse con PEC alla casella: associazioneoasimariaonlus @ pec.it. Per visionare al meglio il suddetto bando consultare il portale web ufficiale ''I.RC.C.S. Oasi Maria SS.'' al link: www. irccs.oasi.en.it o la ''GU n. 68 del 27-08-2019''.