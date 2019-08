Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un bando di concorso per la selezione di 1514 funzionari da inserire presso gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Inail e dell'ispettorato del Lavoro.

Tali posti disponibili saranno così ripartiti:

691 per il profilo di ispettore del lavoro;

per il profilo di ispettore del lavoro; 823 per il profilo amministrativo e giuridico contenzioso.

Requisiti di partecipazione

Per poter concorrere all'assegnazione di uno dei posti messi a concorso per la qualifica di ispettore del lavoro, è necessario che il candidato sia in possesso di determinati requisiti quali:

cittadinanza italiana,

avere almeno diciotto anni di età,

titolo di laurea in Giurisprudenza, Scienza delle pubbliche amministrazioni, Teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, Scienze politiche e relazioni internazionali,

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni,

godimento di diritti civili e politici,

non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo,

non essere stati dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione,

non aver riportato condanne penali,

avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Chiunque, invece, fosse interessato al profilo amministrativo e giuridico contenzioso dovrà possedere:

cittadinanza italiana,

maggiore età,

titoli di laurea specialistica e magistrale nelle materie indicate nel bando di concorso, ovvero: Giurisprudenza, Scienze della Pubblica Amministrazione, Scienze della Politica, Teoria e tecniche della normazione, Scienze dei servizi giuridici, Scienze del'Amministrazione e dell'organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni,

non essere stato destituito da un precedente impiego presso la pubblica amministrazione,

non aver riportato condanne penale,

godere di una posizione regolare nei confronti del servizio di leva.

Prove concorsuali e modalità di candidatura

Le prove concorsuali saranno articolate in tre fasi, ovvero:

preselezione , consistente in sessanta domande a risposta multipla;

, consistente in sessanta domande a risposta multipla; prova scritta, avente ad oggetto questioni di diritto e scienza della finanze;

avente ad oggetto questioni di diritto e scienza della finanze; prova orale, consistente in un colloquio di natura interdisciplinare, durante la quale saranno valutate sia la conoscenza della lingua inglese, sia delle competenze informatiche.

Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione possono inviare la propria domanda di partecipazione entro l'11 ottobre 2019, in modalità telematica e previo pagamento di un contributo economico pari a 10 euro.

Per conoscere nel dettaglio le modalità di utilizzo del form per le candidature, gli interessati sono invitati a consultare il bando di concorso reperibile in Gazzetta Ufficiale.