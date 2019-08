L'azienda di trasporto pubblico Air, operante nella provincia di Avellino ha indetto un bando di concorso per assumere 70 autisti e 6 tecnici amministrativi. L'aumento di organico servirà a migliorare i servizi offerti. L'offerta lavorativa è rivolta a candidati in possesso di licenzia media per quanto riguarda i posti da conducente e laureati per i posti da tecnico amministrativo.

Requisiti generali e figure professionali ricercate

I requisiti necessari per partecipare al bando di concorso sono i seguenti:

Cittadinanza italiana o straniera

Assenza di condanne o procedimenti penali

Maggiore età

Non avere interdizione dai pubblici uffici

Non essere stati licenziati o destituiti da impieghi presso la Pubblica Amministrazione

Posizione regolare riguardo agli obblighi del servizio di leva

Idoneità fisica allo svolgimento del lavoro

L'azienda ricerca le seguenti figure professionali:

70 conducenti con diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media)

1 ingegnere meccanico

1 ingegnere edile/civile

1 ingegnere gestionale

1 giurista

2 economi

Titoli richiesti

L'azienda Air Mobilità srl gestisce il servizio di trasporto pubblico collegando diversi comuni situati in provincia di Avellino con Benevento, Napoli, Caserta, Salerno. Inoltre, la società offre linee interregionali con Foggia, Campobasso e Roma.

Per la professione di Operatore di esercizio, il candidato dovrà possedere:

Diploma di istruzione di scuola secondaria di I grado

Patente di guida di categoria D o E con un punteggio residuo pari ad almeno 15 punti

Carta di Qualificazione del Conducente - CQC per trasporto passeggeri, con punteggio residuo pari a 15 punti

Si prevede una prova preselettiva scritta che valuterà le conoscenze delle norme della circolazione stradale, la conoscenza dei mezzi e le leggi che regolano l'attività degli Autoferrotranvieri.

La prova pratica riguarderà la padronanza del veicolo e l'acquisizione di uno standard di guida compatibile con il servizio. Nella prova orale verrà valutata la capacità di autocontrollo e di lavoro in gruppo. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma delle valutazioni delle singole prove e dei titoli.

Posti da tecnico amministrativo

I titoli richiesti per i restanti sei posti da tecnico amministrativo sono i seguenti:

Laurea in ingegneria meccanica o equipollente, per la figura di Ingegnere meccanico

Laurea in ingegneria gestionale o equipollente, per la figura di Ingegnere gestionale

Laurea in ingegneria civile/edile o equipollente, per la figura di Ingegnere civile/edile

Laurea in giurisprudenza o equipollente, per la figura di giurista

Laurea ad indirizzo Economia o equipollente, per la figura dell'economo

Patente di guida categoria B

Sono previste una prova preselettiva scritta, una prova selettiva scritta e una prova selettiva orale.

La candidatura potrà avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sito di Air, accedendo allo spazio riservato ai candidati. Sarà necessaria la ricevuta di versamento del pagamento di 20 euro come contributo di iscrizione. La scadenza delle iscrizioni è fissata al 20 settembre.