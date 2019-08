È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto, il bando di concorso per 159 funzionari, area III e fascia retributiva F1 per gli uffici centrali e periferici della Giustizia Amministrativa, Corte dei Conti e Avvocatura di Stato.

I posti disponibili sono stati ripartiti nel seguente modo:

88 funzionari presso la Giustizia Amministrativa (con riserva del 50% al personale già in servizio)

presso la Giustizia Amministrativa (con riserva del 50% al personale già in servizio) 17 funzionari legali presso l'avvocatura di Stato (con riserva al personale di ruolo del 50%)

legali presso l'avvocatura di Stato (con riserva al personale di ruolo del 50%) 54 collaboratori presso l'amministrazione della Corte dei Conti (riserva personale di ruolo al 30%)

Titoli di studio e requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti:

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Ue

Idoneità fisica all'impiego

Incensurabili qualità di condotta e morali

Posizione regolare con il servizio di leva

Essere parte dell'elettorato politico attivo

Non essere stati licenziati o destituiti da una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento o per documentazione falsa

I titoli di studio di Laurea e Laurea Magistrale, necessari per l'ammissione al concorso sono:

L-14 Scienze dei servizi giuridici

L-16 Scienze politiche

L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale

L-36 Scienze dell'amministrazione

L-33 Scienze economiche

LM-77 Scienze economico-aziendali

LM-52 Relazioni internazionali

LM-56 Scienze dell'economia

LM-62 Scienze della politica

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni

LMG/01 Giurisprudenza

Vengono riconosciuti come validi anche diplomi di laurea del vecchio ordinamento o lauree specialistiche ritenute equipollenti dalla normativa.

Per poter partecipare alla selezione sarà ammesso esclusivamente l'invio della domanda per via telematica attraverso il sito ufficiale della Corte dei Conti.

Prove di selezione

È prevista una prova preselettiva con quesiti a risposta multipla, se il numero delle domande dovesse risultare superiore a 1500.

La selezione sarà strutturata in due prove scritte e una orale.

La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato di due risposte riguardanti i seguenti argomenti:

Procedura civile e diritto privato

Processo contabile e contabilità di stato e degli enti locali

La seconda prova scritta richiederà di elaborare due risposte sugli argomenti che seguono:

Diritto amministrativo processuale e sostanziale

Redazione di una circolare, verbale o soluzione di un caso concreto attinente all'attività lavorativa a cui si riferisce il bando

Per l'ammissione alla prova orale sarà necessario aver ottenuto un punteggio minimo di 21/30 alle prove precedenti.

Verranno valutate, oltre alle conoscenze delle materie sopra riportate, anche le seguenti:

Elementi di diritto commerciale e civile

Elementi di Scienza delle finanze

Elementi di diritto comunitario

Elementi di diritto costituzionale

Elementi di diritto penale

Legislazione sulla Corte dei Conti

Ordinamento del Consiglio di stato, dei Tar e dell'avvocatura di Stato

È prevista una verifica della conoscenza della lingua straniera (inglese o francese) che verrà valutata attraverso lettura, traduzione e conversazione.

I termini per la partecipazione hanno scadenza in data 2 settembre 2019.