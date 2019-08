Sono attualmente in corso le selezioni di Cineworld Roma per la ricerca di figure varie per la realizzazione di nuove produzioni in ambito cinematografico e televisivo. Sono inoltre aperte le selezioni di Musical Mood Company per cantanti, ballerini/e, attori per un musical e un web contest.

Cineworld Roma

Selezioni aperte, a cura di Cineworld Roma, per la realizzazione di un film da girarsi nella Capitale nel prossimo mese di settembre.

A tale proposito, la richiesta è orientata verso un uomo alquanto 'in carne' di origine giapponese o cinese o, comunque, orientale.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati e fotografie tramite whatsapp a questo numero di telefono. Per un importante progetto televisivo, Cineworld cerca poi tuttora ragazzi tra 12 e 14 anni con una notevole bravura nel disegno. I genitori (o chi ne fa le veci) devono inviare la candidatura dei propri figli a: minori@ cineworldroma.com.

Per ulteriori dettagli è possibile fare riferimento alla pagina ufficiale Facebook di Cineworld.

Musical Mood Company

Nell'ambito dell'attività di Musical Mood Company, la redazione di Musical Times ha in preparazione un web contest finalizzato alla divulgazione sempre più massiccia delle opere musicali di tre big della canzone italiana come Mia Martini, Loredana Bertè e Renato Zero. Il tutto in connessione con uno spettacolo (dal titolo Civico 7), tutto incentrato sulla musica e sulla vita dei tre artisti, che verrà prodotto da MusicalTimes.it e che sarà poi messo in scena da Musical Mood Company.

Gli interessati a prendere parte al web contest, che ha lo scopo principale di riconoscere e quindi successivamente di premiare dei talentuosi cantanti, devono far riferimento al sito web di MusicalTimes.it, alla parte riguardante il 'contest', dove sono state pubblicate le necessarie informazioni e il regolamento, o al sito di Musical Mood Company, nella sezione dedicata alle audizioni. I candidati dovranno compilare il modulo di iscrizione e allegare un video in base alle precise richieste che troveranno sul sito.

Inoltre alla fine del mese di agosto sarà possibile inoltrare la candidatura per partecipare alle selezioni di ballerini/e e cantanti/attori per il musical. In questo caso la richiesta è indirizzata verso ballerini e ballerine con forte base modern, modern contemporaty e/o di hip hop, e nei confronti di attori/cantanti (solo uomini), con notevoli capacità sul piano interpretativo, espressivo, scenico.

Tutti devono essere maggiorenni. Per proporsi è necessario seguire le indicazioni presenti sul sito di Musical Mood Company, alla sezione 'audizioni'.