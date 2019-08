Casting aperti per alcuni programmi tv di Dry Media, tra cui la trasmissione di Mediaset dal titolo Conto alla Rovescia, e per un musical dell'associazione Teatro e Vita.

Dry Media

Sono aperte le selezioni per alcuni programmi televisivi di Dry Media. Per Cuochi d'Italia, nella versione 'Campionato del mondo', si cercano cuochi che provengano da luoghi molto distanti e che lavorino in ristoranti con cucina tradizionale del proprio Paese di origine.

Gli interessati che intendono proporre la propria candidatura, devono far riferimento alla sezione casting del sito web di Dry Media, per poi compilare la parte riguardante la normativa vigente in tema di privacy e passare quindi ad indicare i dati personali e di contatto, unitamente a informazioni relative al luogo in cui lavorano. Per la versione ''tradizionale'' di Cuochi d'Italia, si cercano invece cuochi che si sentano ''al top'' ai fornelli nell'ambito della propria regione.

Anche in questo caso quanti desiderano proporsi sono tenuti a seguire le indicazioni presenti sul sito web della casa di produzione, compilando il modulo online ma incentrando la propria attenzione sulla cucina regionale. Infine, sono aperti i casting per il programma dal titolo Conto alla Rovescia, condotto da Gerry Scotti su Canale 5. I candidati devono essere persone veloci e in possesso di un buon livello di cultura generale.

Gli interessati in questione devono sempre far riferimento al sito di Dry Media, parlando dei propri hobby e interessi e fornendo indicazioni riguardanti il possesso delle abilità richieste per prendere parte alla trasmissione televisiva.

Teatro e Vita

L'associazione Teatro e Vita cerca, per la realizzazione di un musical, ballerini e ballerine. Nello specifico, per questo spettacolo che andrà poi in scena a Bagheria e a Palermo, la richiesta è indirizzata verso tre ballerini/e o allievi di scuole di danza, possibilmente residenti a Bagheria e dintorni (ma si valuteranno anche candidature da Palermo), in possesso di un'adeguata base di danza classica, moderna e contemporanea.

Per candidarsi è necessario inviare, entro e non oltre il prossimo 7 settembre, dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale, alcune fotografie e il video di una propria esibizione artistica (anche di carattere amatoriale), al seguente indirizzo di posta elettronica: manueladonzelli@libero.it. I casting si svolgeranno poi su convocazione.