Sono aperte le selezioni di attori, attrici e comparse per realizzare vari filmati di tipo didattico, su tematiche mediche e da girarsi in un pò tutta Italia. Sono inoltre ancora in corso le selezioni di ballerini di livello professionistico da inserire nell'organico della compagnia Spellbound Contemporary Ballet.

Filmati didattici

Per la realizzazione di brevissimi filmati (circa 40 secondi di durata l'uno) di carattere didattico, con riprese da effettuarsi, a partire dal prossimo mese di ottobre in varie città, tra cui Roma, Torino, Milano, Napoli, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di numerosi attori, attrici e comparse.

Si tratta di filmati a uso aziendale riguardanti temi di carattere medico. In particolare, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso 10 attrici tra 25 e 50 anni e 10 attori tra 25 e 55 anni, tutte e tutto in posseso di ottime capacità recitative. Si cercano poi 50 comparse di età compresa tra 18 e 60 anni. Le candidature vanno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: castingmediaciak @gmail.com, indicando dati personali e riferimenti di contatto, e allegando fotografie e, per chi si propone per ruoli attoriali, un dettagliato curriculum artistico-professionale e alcuni showreel.

Nell'oggetto occorre inserire la propria città di residenza. In relazione alla documentazione inoltrata verrà effettuata una prima selezione, cui seguirà l'eventuale convocazione.

Spellbound Contemporary Ballet

Selezioni in corso per la ricerca di ballerini (solamente uomini), maggiorenni ed esclusivamente di livello professionistico, da inserire in modo stabile nell'organico della compagnia Spellbound Contemporary Ballet.

Quanti supereranno le audizioni prenderanno parte, dalla primavera del prossimo anno, a tutti i vari progetti tra cui una nuova produzione di Mauro Astolfi e Marcos Morau, che verrà poi messa in scena in occasione del venticinquesimo anniversario della fondazione della compagnia. Si richiedono ottime basi di tipo classico e rilevanti esperienze nei diversi 'linguaggi' del contemporaneo. Le audizioni in questione si svolgeranno, esclusivamente su convocazione, a Roma il prossimo 20 ottobre presso DAF Dance Arts Faculty, a partire dalle ore 12.

Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando una fotografia, il proprio curriculum artistico-professionale e due link video, uno dei quali di tecnica classica e l'altro correlato a una coreografia di stile contemporaneo, al seguente indirizzo di posta elettronica: audizione@ spellboundance.com. L'inoltro della candidatura va effettuato entro e non oltre il prossimo 10 ottobre.