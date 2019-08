Sono attualmente aperte le selezioni di tifosi, tra cui sono ben graditi anche gli ultras, della squadra di calcio del Napoli per la realizzazione di un importante film che verrà poi girato nel capoluogo partenopeo.

Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerosi mimi ambosessi per l'opera teatrale Aida, di Giuseppe Verdi, da mettere poi in scena nell'ambito del Festival Verdi a Busseto e in vari teatri della Lombardia.

Un film

Per la realizzazione di un nuovo film si cercano tifosi della squadra di calcio del Napoli, i quali frequentino abitualmente lo stadio 'San Paolo' e conoscano perfettamente i cori usati più di frequente in tale ambito. Le riprese verranno poi effettuate a breve nella città partenopea. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie, a questo indirizzo di posta elettronica: klab4extras@ gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Ultrà partenopei'.

Un'opera teatrale

La Fondazione Teatro Regio di Parma e i Teatri di OperaLombardia cercano numerosi mimi, uomini e donne, per la celebre opera di Giuseppe Verdi dal titolo Aida, che verrà poi messa in scena al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto (Parma) in occasione del Festival Verdi 2019.

Si tratta della storica versione di Franco Zeffirelli, che verrà a tale proposito 'ripresa', a causa della morte del Maestro, dal regista Stefano Trespidi.

Ai candidati si richiede una notevole attitudine ai movimenti scenici e sono previste 10 recite, tra fine settembre e ottobre.

Le audizioni, esclusivamente su convocazione, si svolgeranno presso il Teatro Regio di Parma (Strada Garibaldi, 16/a) il prossimo 26 agosto a partire dalle ore 11. Le prove avranno poi inizio il 2 settembre per concludersi il 26 dello stesso mese.

Per quanto concerne i Teatri OperaLombardia, le prove si terranno dal 6 al 13 novembre.

In tale ambito, lo spettacolo verrà messo in scena, con dieci recite in tutto, al Teatro Ponchielli di Cremona, al Teatro Fraschini di Pavia, al Teatro Sociale di Como, al Teatro Grande di Brescia e al Teatro Doninzetti di Bergamo.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono far riferimento al sito web del Teatro Regio di Parma, dove possono reperire informazioni e dettagli concernenti l'iscrizione e l'inoltro della necessaria documentazione, da effettuarsi entro e non oltre le ore 24 del prossimo 18 agosto.

Può essere utile anche visionare la pagina ufficiale Facebook del Teatro Regio. Ci si può candidare anche solamente per alcune recite, ma verranno comunque preferiti quanti si renderanno disponibili sia per il Festival Verdi sia per il cosiddetto 'circuito' OperaLombardia.