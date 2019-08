Casting in corso per un videoclip di Francesco Guccini, con riprese tra Milano Marittima e Cervia, e per lo spettacolo musicale Goodbye Sciuscià, che andrà in scena al Teatro Palapartenope di Napoli.

Un video musicale

Sono aperte le selezioni per la realizzazione di un video musicale di una importante canzone del noto cantante Francesco Guccini, con la regia di Stefano Salvati. Le riprese verranno poi effettuate a Milano Marittima e a Cervia tra il 10 e il 13 settembre.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso attori, attrici e comparse, anche senza precedenti esperienze in ambito recitativo e musicale e di qualunque età. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono quanto prima inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie ed eventuali indicazioni di esperienze artistiche e professionali, al seguente indirizzo di posta elettronica: n.rott98@gmail.com.

In alternativa è possibile far riferimento a questo numero di telefono: 342/1544093. Nel caso di minorenni, la candidatura deve essere inoltrata da almeno un genitore o da un tutore legale.

Goodbye Sciuscià

Per realizzare lo spettacolo dal titolo Goodbye Sciuscià, diretto dal regista Enrico Maria Lamanna e con la parte musicale a cura del Maestro Adriano Pennino, sono in corso le selezioni di attori e attrici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

I casting si svolgeranno, esclusivamente su convocazione, il prossimo 24 e 25 settembre a Napoli, presso il Teatro Palapartenope, a partire dalle ore 10. Il tutto è organizzato dalla nota istituzione teatrale assieme a NONSOLOEVENTI, e per la prossima stagione 2020 il musical approderà in alcuni dei più importanti teatri italiani e stranieri. Il cast artistico resta per ora del tutto top secret, ma possiamo anticiparvi che sarà di altissimo livello.

In ogni caso, si cercano attualmente numerosi attori e attrici di età compresa tra 18 e 60 anni, in grado di cantare e recitare sia in italiano che in dialetto napoletano, nonché in possesso di una adeguata dimestichezza con la danza moderna o, quantomeno, con una certa abilità nei movimenti. Gli interessati devono inviare la propria disponibilità a prendere parte alle selezioni al seguente indirizzo di posta elettronica: ass.federicoprimo@gmail.com, dopo di che riceveranno la relativa conferma unitamente all'orario di convocazione.

I casting si terranno poi il 24 e il 25 settembre a Napoli, presso il Teatro Palapartenope (Via Corrado Barbagallo, 115), iniziando entrambi i giorni alle ore 10. In sede di selezioni i candidati devono portare con sé due foto (in primo piano e a figura intera), un proprio documento di identità e l'eventuale curriculum. Inoltre, ogni candidato deve preparare un brano/monologo a memoria in italiano e uno in napoletano, una canzone a scelta di Pino Daniele o di Teresa de Sio, una coreografia o un ballo a libera scelta. I candidati devono provvedere personalmente alle basi musicali.