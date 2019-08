Casting tuttora in corso per un programma televisivo che andrà in onda sui canali di SKY e verrà condotto da Enrica Bonaccorti. Sono inoltre attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici di livello professionistico, per realizzare un importante spettacolo teatrale che verrà messo in scena nel gennaio del 2020.

Un nuovo programma su TV8

Nonostante la messa in onda del nuovo programma di TV8 dal titolo ''Ho Qualcosa Da Dirti'' sia davvero imminente, ovvero nel prossimo mese di settembre, sono attualmente ancora aperti i relativi casting.

Per la trasmissione che verrà condotta da Enrica Bonaccorti e che andrà in onda su uno dei canali della piattaforma di SKY, visibile comunque anche con il Digitale Terrestre, si cercano persone desiderose di proporre innanzi alle telecamere della TV una storia, un segreto, un qualcosa che comunque sia tuttora ignorato da qualcuno. Per presentare la candidatura al fine di partecipare al programma è necessario far riferimento a questo indirizzo di posta elettronica: redazione@hoqualcosadadirti.it, raccontando la propria storia e indicando i propri dati personali e di contatto.

In alternativa, ci si può mettere in contatto con la redazione tramite il seguente numero di telefono: 391/4173072. Consigliamo comunque di visionare la pagina ufficiale Facebook della trasmissione, per reperire ulteriori dettagli.

Una produzione teatrale

Per la realizzazione di una nuova importante produzione teatrale sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici, esclusivamente di livello professionistico.

Lo spettacolo in questione, dopo due settimane di prove che si terranno a Verona tra ottobre e dicembre di quest'anno, verrà poi messo in scena nel mese di gennaio del prossimo anno e successivamente sono previste numerose repliche per tutto il corso del 2020, che si svolgeranno a Verona e nell'ambito della provincia di Trento. In particolare, la richiesta è indirizzata verso un attore di età compresa tra 40 e 50 anni, un attore tra i 40 e i 45 anni, una attrice di 27 anni.

L'età indicata è da riferirsi solo ed esclusivamente a quella scenica, non a quella anagrafica. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare quanto prima, e comunque non oltre il prossimo 13 settembre, dati personali, riferimenti di contatto, fotografie, curriculum artistico-professionale e, se possibile video showreel o altro relativamente a proprie precedenti performance, al seguente indirizzo di posta elettronica: allaribalta@gmail.com.

Nell'oggetto è necessario inserire nome, cognome e telefono.