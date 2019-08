Selezioni in corso per la ricerca di figurazioni speciali e comparse per il film Diabolik, la pellicola sulle avventure del celebre ladro creato dalla penna di Angela Giussani. Sono inoltre tuttora aperti i casting, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di figure varie per produzioni cinematografiche e televisive.

Diabolik: aperti i casting del film

Per il film diretto dai Manetti Bros e prodotto dalla Mompracem sono stati scelti definitivamente gli interpreti principali, che saranno Luca Marinelli nel ruolo di Diabolik, Miriam Leone in quello di Eva Kant e Valerio Mastandrea in quello dell'ispettore Ginko.

Composto il cast relativo ai protagonisti principali, sono partite le selezioni per la ricerca di figuranti speciali, che saranno chiamati a brevi battute davanti alle telecamere, e a varie comparse. Attualmente sono in preparazione alcune riprese che verranno effettuate a Courmayeur il 30 settembre e i primi due giorni di ottobre.

In tale ambito, la richiesta è indirizzata verso comparse e figuranti speciali ambosessi e di età compresa tra 30 e 70 anni.

Gli interessati a proporsi come comparse devono presentarsi direttamente il 3 o il 4 settembre ad Aosta, presso il Teatro Splendor, in entrambi i giorni dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30. Occorre avere con sé carta di identità, codice fiscale e codice IBAN. Quanti desiderano presentare la candidatura come figuranti speciali devono invece inviare prima i propri dati personali all'indirizzo di posta elettronica eleonorazappiacasting @ gmail.com, per poi recarsi direttamente ai casting.

Infine, tutti coloro (sia comparse che figuranti speciali) che si trovano nella effettiva impossibilità di partecipare alle selezioni nelle date fissate, possono inoltrare la propria candidatura entro e non oltre le ore 13 del prossimo 9 settembre, facendo riferimento all'indirizzo di posta elettronica indicato in precedenza. In questo caso è necessario corredare la propria richiesta con i propri dati personali e di contatto, allegando 2/3 fotografie molto recenti e ben visibili, unitamente alle fotocopie della propria carta di identità, del codice fiscale e dei dati IBAN.

Cineworld Roma

Sono aperte le selezioni, a cura di Cineworld Roma, per la ricerca di un musicista (uomo), in grado di suonare la viola e abbia una capigliatura 'pettinabile' nell'ambito di un nuovo film. Per candidarsi è necessario inviare foto e riferimenti di contatto tramite whatsapp al seguente numero di telefono: 349/3118517. Sono inoltre aperti i casting, in connessione con un importante progetto televisivo, per la ricerca di un ragazzino di età compresa tra 12 e 14 anni e con una notevole abilità nel disegno.

La candidatura va inoltrata a cura dei genitori o dei tutori lehale alla mail mijori @ cineworldroma.com, allegando alcune foto del ragazzo e di alcuni dei suoi disegni e indicando il riferimento telefonico di un genitore o di chi ne fa le veci.