Interessanti opportunità lavorative per chi cerca occupazione nel settore dell'Istruzione, della ricerca e dello sviluppo. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale Concorsi Pubblici per ricoprire i ruoli di professore e ricercatore. I docenti assunti lavoreranno con contratto a tempo indeterminato, mentre i ricercatori con contratto a tempo determinato.

Concorso per professore prima fascia presso l'Università di Pavia

Presso l'Università di Pavia è stato indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 2 professori di prima fascia che verranno inseriti in vari dipartimenti a tempo indeterminato.

Il bando completo è reperibile consultando la Gazzetta Ufficiale numero 66 del 20 agosto 2019. Si precisa che tra i titoli di studio richiesti è indispensabile un dottorato di ricerca. Il concorso si rivolge a docenti di prima fascia che sono già in servizio e a studiosi impegnati all'estero in attività di insegnamento e di ricerca in università con posizione di livello pari a quella indicata nel bando. Inoltre, occorre l'abilitazione scientifica nazionale per il settore di concorso in essere.

Bandi pubblici per ricercatori universitari

Ben 20 posti disponibili per ricercatore a tempo determinato presso l'ateneo di Pavia. La scadenza per l'invio della domanda è fissata al 19 settembre 2019. Anche in questo caso, il bando completo è consultabile sulla Gazzetta numero 66 del 20 agosto corrente anno. Richiesti dottorato di ricerca e l'abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di prima o di seconda fascia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Inoltre, il candidato deve aver sottoscritto dei contratti Junior o analoghi. Ammessi anche candidati che hanno ottenuto borse di studio in università straniere. Tutti gli altri requisiti sono indicati specificamente nel bando integrale. La commissione esaminatrice valuterà i candidati in base titoli di studio e alle esperienze in loro possesso. La domanda va inoltrata esclusivamente in via telematica collegandosi alla sezione apposita sul sito dell'università di Pavia.

Presso l'Università di Torino c'è la possibilità di essere ammessi ai corsi di dottorato di ricerca trentacinquesimo ciclo. I corsi inizieranno il primo novembre 2019. Il contratto sarà tempo determinato; la domanda per partecipare va inoltrata entro e non oltre il 5 settembre. I posti totali disponibili sono 39.

Concorso pubblico per professore a tempo indeterminato

Disponibile un posto per professore in Culture del Vicino Oriente Antico.

Il settore concorsuale di riferimento è il 10/n11. Il contratto è a tempo indeterminato e il bando completo è reperibile sulla G.U. 66 del 20/08/2019. La domanda, da inviare entro il 19 settembre, può essere compilata o in via telematica oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Possibile anche candidarsi a mezzo raccomandata diretta indirizzata al Magnifico Rettore o via PEC.

Si precisa che il bando si rivolge a professori di seconda fascia già in servizio in altra università con inquadramento concorsuale dello stesso macrosettore o funzioni superiori.