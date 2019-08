Attualmente le case editrici Feltrinelli e Primiceri ricercano personale esperto, che ha seguito un percorso di studi universitari, per le posizioni di: addetti stampa, agenti commerciali, autori e illustratori per la realizzazione di manuali, saggi, romanzi e testi satirici.

Posizioni aperte Gruppo Feltrinelli

La casa editrice Feltrinelli assume in stage profili da assegnare nei settori del marketing area B2B-Gift Card e della gestione del progetto-vendita al dettaglio ovvero project management-retail, da collocare nella zona occupazionale di Milano (Lombardia).

I concorrenti, per accedere a tali offerte di lavoro, devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

Marketing area B2B-Gift Card

laurea a indirizzo socio-economico-giuridico, (economia, scienze politiche, scienze della comunicazione, ecc.);

viene richiesta la disponibilità a tempo pieno di circa sei mesi a decorrere dal mese di settembre 2019.

Project management-retail

laurea a indirizzo economico o ingegneria gestionale;

buone competenze analitiche e di modellizzazione (business plan) di scenari economici;

orientamento al cliente;

saper gestire e organizzare il proprio servizio.

Per reperire maggiori dettagli e per inoltrare il proprio curriculum vitae contattare il sito online ufficiale ''Gruppo Feltrinelli'' seguendo il percorso > Lavora con noi > Lavorare in Sede > Scopri le posizioni aperte.

Posizioni aperte Primiceri Editore

La PE Primiceri Editore seleziona varie figure competenti come addetti stampa, agenti commerciali, autori per la realizzazione di manuali, saggi, romanzi e testi satirici e illustratori di libri per ragazzi e bambini:

Raccolta Legale

per docenti o ricercatori universitari, avvocati, giuristi, esperti per l'attuazione di manuali scritti che trattano dei vari enti giuridici e/o delle riforme sulle norme legislative.

Raccolta Legale Varia

per docenti o ricercatori universitari, avvocati, giuristi, esperti per l'esecuzione di manuali di sintesi sulle più importanti discipline giuridiche.

Raccolta "I Fiscali"

per consulenti d'impresa, dottori commercialisti, fiscalisti, avvocati tributaristi, consulenti del lavoro per presentare testi inediti riguardanti argomenti fiscali e di economia.

Raccolta Psicologia

per docenti o ricercatori universitari, psicologi, psichiatri, esperti, counselor e coach per l'effettuazione di manuali e saggi che trattano di psicologia.

Raccolta Filosofia

per docenti o ricercatori universitari, filosofi, studiosi per la concretizzazione di manuali e saggi concernenti la filosofia.

Raccolta I Classici

per docenti o ricercatori universitari, esperti e traduttori in classici greci e latini.

Raccolta Formazione, pedagogia, didattica

per esperti preparati per il compimento di una collana destinata alla formazione, ai metodi educativi, alla pedagogia e alla didattica.

Addetto Stampa

per addetto stampa freelance in grado di condurre servizi di promozione letteraria, collaborare con gli organi editoriali, pianificare le interviste sui media, stilare i comunicati stampa e progettare le presentazioni dei libri;

viene richiesta una certa esperienza di almeno due anni in simile incarico, preferibilmente nel ramo giornalistico o editoriale.

Agenti Commerciali

per tutto il territorio italiano si ricercano agenti commerciali con competenza nella vendita diretta tramite gli studi professionali e legali.

Coloro che sono interessati alle suddette opportunità lavorative hanno la facoltà di trasmettere il proprio curriculum vitae alla casella email: info@primicerieditore.it.

Raccolta Racconti Legali

vengono prese in considerazione presentazioni come racconti, saggi, romanzi, testi satirici inerenti a tutto ciò che riguarda la giustizia come ad esempio vicende di avvocati, di magistrati, di giudici e gruppi di persone che operano nel settore giudiziario, racconti di ciò che avviene in tribunale, esposizioni o esperienze durante le udienze giudiziarie, romanzi gialli che hanno come personaggi principali legali o soggetti che fanno parte dell'autorità giudiziaria, saggi a deduzione etica.

Raccolta Racconti per ragazzi

per autori e illustratori di libri per bambini e ragazzi.

I candidati, per accedere a tali proposte di lavoro, possono inviare il proprio curriculum vitae all'indirizzo email: pe.editore@gmail.com.

Si precisa che le sopraindicate posizioni aperte non segnalano nessuna data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. Per acquisire più delucidazioni consultare il portale web ''Primiceri Editore-Sito ufficiale > Lavora con noi''.