Sono aperti i casting per lo spettacolo musicale A Christmas Carol, con l'attore Roberto Ciufoli, e per uno short film diretto da Nadia Hotait e dal titolo Unseasonal Autumn, che verrà successivamente girato tra Roma e Frascati.

Uno spettacolo musicale

Per la realizzazione dello spettacolo musicale dal titolo A Christmas Carol con Roberto Ciufoli, noto attore comico e teatrale, sono aperte le selezioni per la ricerca di due ragazzini di età scenica compresa rispettivamente tra 7 e 10 anni e 12 e 15 anni.

I candidati devono possedere una buona preparazione di carattere vocale e una particolare predisposizione per la recitazione, unitamente a notevole simpatia e disinvoltura. Particolarmente gradita poi, anche se non vincolante, l'attitudine al movimento coreografico e/o alla danza. Le audizioni si svolgeranno, esclusivamente su convocazione, il prossimo 26 agosto presso il Teatro 'Francesco Paolo Tosti' (Piazza del Teatro) a Ortona, in provincia di Chieti.

Le candidature vanno inoltrate dai genitori o dai relativi tutori legali al seguente indirizzo di posta elettronica: compagniadellalba@gmail.com, corredate dei dati anagrafici e di contatto nonchè di indicazioni relative agli studi scolastici e alle eventuali esperienze artistiche dei ragazzini, allegando inoltre due fotografie (in primo piano e a figura intera). Allo stesso indirizzo di posta elettronica riportato è possibile chiedere ulteriori informazioni concernenti i casting, tra cui i brani da recitare e cantare in sede di audizioni. I selezionati prenderanno poi parte alle prove dello spettacolo, che si svolgeranno tra il mese di novembre di quest'anno e gli inizi del 2020.

Un cortometraggio

Sono attualmente in corso le selezioni per realizzare un interessante cortometraggio dal titolo Unseasonal Autumn, diretto dalla regista Nadia Hotait e le cui riprese verranno poi effettuate tra Roma e Frascati dal 10 al 13 ottobre. In particolare, la richiesta è orientata innanzitutto verso un attore italiano di età compresa tra 60 e 70 anni, con capelli bianchi e dall'aspetto di antico romano, e una attrice della stessa fascia di età, entrambi per ruoli principali.

Si cercano poi, per ruoli secondari, tre attrici e due attori, tutte e tutti italiani e di età compresa tra 35 e 50 anni. I casting si svolgeranno, solo su concocazione, lunedì 19 agosto a Roma, al quartiere Pigneto, dalle ore 9 alle 20, con una sosta tra le 13 e le ore 15. Gli interessati devono inviare dati personali e di contatto, due foto (in primo piano e a figura intera), un link a uno showreel o un self tape di presentazione, a: unseasonal.autumn@gmail.com.