Casting aperti per la ricerca di comparse per uno spot da girare a Roma. Sono poi in corso le selezioni per la ricerca di varie figure per eventi e manifestazioni a cura dell'agenzia Le Perle delle Muse.

Uno spot

Per uno spot correlato alla campagna pubblicitaria di un noto marchio di caramelle sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse. Le riprese verranno poi effettuate a Roma nel prossimo mese di settembre.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso tre uomini tra 35 e 55 anni, cinque donne di età compresa tra 25 e 45 anni, due ragazze entrambe tra 18 e 25, una con carnagione scura olivastra e l'altra con carnagione chiara e capelli biondi. Gli interessati devono inviare due foto unitamente ai propri dati personali e di contatto a: videoproduzioni2019@ gmail.com.

Le Perle delle Muse

La nota agenzia Le Perle delle Muse ha in corso varie selezioni finalizzate alla ricerca di varie figure per iniziative ed eventi da svolgersi nell'ambito di questo mese di agosto 2019.

Innanzitutto, si cerca uno steward automunito per le seguenti date: 8 e 9 agosto, a Castiglioncello (Livorno) e 10 agosto a Rosignano Marittimo (Livorno), con orario di lavoro dalle 20:30 alle 23:30. Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: info @leperledellemuse.it, inserendo nell'oggetto 'Etruschi 8-9-10- agosto'. Occorre indicare dati personali, riferimenti di contatto, curriculum professionale.

Sono poi tuttora aperte le selezioni per la ricerca di hostess per un evento a Misano Adriatico (Rimini) martedì 13 agosto dalle ore 14:00 alle 22:00, con alcune pause. Le interessate devono inserire nell'oggetto della email di candidatura indicata in precedenza 'Misano 13 agosto'. Si selezionano poi varie figure per manifestazioni che si svolgeranno a Caorle. A tale proposito, si cerca un ragazzo per aiutare nell'allestimento di uno stand domenica 11 agosto, dalle 14:00 alle 15:30 e dalle 18:00 alle ore 21:30 e tre hostess, un barman e uno steward dal 13 al 18 agosto, dalle ore 17:00 alle 2:00 di notte.

In entrambi i casi è necessario inserire nell'oggetto della solita email 'Caorle'. Infine si cercano alcune hostess automunite per un evento che si terrà a Jesolo martedì 30 agosto, dalle ore 16:00 alle ore 22:00. Le interessate devono inserire nell'oggetto 'Jesolo Gadget'. Per quanto concerne la documentazione da allegare nella candidatura, in tutti i casi proposti oltre ai propri dati personali e di contatto non deve mani mancare il proprio curriculum professionale.

Per ulteriori informazioni e dettagli si consiglia di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook dell'agenzia.