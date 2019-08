La Gazzetta Ufficiale ha diramato un bando di concorso pubblico per l'immissione, mediante una graduatoria, di personale professionale con il mandato di educatore-educatrice asilo nido. Oltre a ciò, il motore di ricerca del lavoro per l'Italia CareerJet ha pubblicato a nome della società italiana di Soluzioni HR Articolo 1 un'offerta lavorativa rivolta a risorse in qualità di operatori O.E.P.A in grado di svolgere assistenza educativa scolastica.

Bando di Concorso a settembre

Il Comune di Gorgonzola in provincia di Milano (Lombardia) ha proclamato un bando di concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria al fine di assumere con un contratto di lavoro a tempo determinato profili qualificati in funzione di educatore-educatrice asilo nido di categoria C e posizione economica C1. I titoli di studio e i requisiti per poter concorrere a tale procedura di selezione sono i seguenti:

diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale e dal liceo socio-psicopedagogico;

diploma di assistente di comunità infantile;

diploma di liceo in scienze sociali, in scienze umane, opzione economico-sociale;

diploma di dirigente di comunità;

diploma tecnico e sanitario dei servizi sociali;

diploma di scienze della formazione;

laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, psicologia, sociologia, servizio sociale, diploma universitario di educatore professionale;

laurea in scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19) ad indirizzo distinto per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;

laurea in scienze della formazione primaria, completata da un corso di specializzazione per un totale di 60 crediti formativi universitari;

comprensione della lingua inglese o francese;

competenze nell'utilizzo dei sistemi e dei dispositivi informatici;

cittadinanza italiana o europea;

aver compiuto i 18 anni di età;

diritto elettorale attivo;

non aver riportato condanne penali;

essere a norma con il servizio militare;

idoneità psicofisica all'attività.

Il bando di concorso prevede una prova preselettiva, un esame scritto teorico e teorico pratico (potrebbe trattarsi di un tema o di domande a risposta sintetica e/o multipla su uno o più prove stabilite tra le discipline oggetto).

Infine, vi è un test orale che consiste in un colloquio basato sulle materie oggetto.

La domanda di ammissione al bando deve essere inviata con una raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Responsabile Servizi Economico-Finanziari, del Personale e Appalti, in Via Italia n.62, 20064 Gorgonzola (MI) o recapitata a mano allo Sportello Polifunzionale, nella sede di Via Italia n. 62 (Piazzetta Camillo Ripamonti) a Gorgonzola (MI) o inoltrata telematicamente alla casella PEC di posta elettronica certificata: comune.gorgonzola @ cert.legalmail.it entro domenica 22 settembre 2019. Il sopracitato concorso può essere visionato sulla ''GU n.67 del 23-08-2019'' oppure sulla ''Città di Gorgonzola'' nella sezione > Bandi di Concorso.

Posizioni Aperte

Articolo 1 seleziona per conto di un'azienda cliente attiva in ambito dei servizi operatori educativi O.E.P.A da collocare all'interno di scuole primarie e secondarie presso l'area di Roma (Lazio). Per accedere a tale procedimento selettivo è necessario essere in possesso dei successivi titoli di istruzione e requisiti:

diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione;

inoltre, sono legittimi anche i corsi di laurea, di specializzazione in pedagogia, psicologia, materie umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico;

attestato acquisito e rilasciato da un organismo di formazione professionale avvalorato tramite un'amministrazione pubblica come O.E.P.A o come opzione AEC;

esperienza maturata in incarico simile nel settore di assistenza scolastica.

La domanda di partecipazione deve pervenire direttamente sul sito web ufficiale 'CareerJet' selezionando il profilo di interesse entro domenica 22 settembre 2019.