Al momento, alcune cooperative sociali Onlus come Sociosfera, Àncora e Valdocco ricercano nuove risorse professionali con l'incarico di assistente educativo ed educatore, da assegnare presso varie località situate sul territorio nazionale.

Posizioni aperte a settembre

Sociosfera Onlus Società Cooperativa Sociale assume con un contratto a tempo determinato personale con il ruolo di assistente educativo in grado di effettuare assistenza educativa scolastica, da collocare nella zona di Lavoro di Seregno in provincia di Monza e Brianza (Lombardia) in possesso dei seguenti titoli di istruzione:

laurea in scienze dell'educazione o psicologia.

Tale incarico ha un decorso che va dal 09/09/2019 al 30/06/2020.

La domanda di ammissione deve giungere entro lunedì 9 settembre 2019.

Si selezionano a tempo determinato anche figure con la mansione di educatore da disporre mediante il centro polifunzionale e scolastica di Segrate a Milano. I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i successivi:

laurea in scienze dell'educazione, psicologia o assistente alla comunicazione;

esperienza maturata nel campo della disabilità sensoriale o formazione come assistente alla comunicazione.

I candidati assunti iniziano l'attività il 12/09/2019 fino al 30/06/2020.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro giovedì 12 settembre 2019. Per acquisire maggiori informazioni contattare il sito web ufficiale.

Àncora Cooperativa Sociale di servizi alla persona seleziona a tempo determinato part time profili con il compito di educatore per disabili per servizio di integrazione scolastica, da accogliere nella sede lavorativa di Rieti (Lazio). Gli aspiranti possono proporre la propria candidatura soltanto se detengono i corrispondenti titoli di studio:

laurea in scienze dell'educazione, psicologia, qualifica professionale.

L'attività inizia nel mese di settembre 2019 nei giorni dal lunedì al sabato. La domanda di assunzione deve pervenire entro lunedì 30 settembre 2019. Per ottenere più indicazioni consultare il portale web ufficiale.

Altre ricerche in corso

La Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus Animazione Valdocco ricerca con un contratto a tempo determinato di 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì soggetti in funzione di educatore servizio minori e famiglie in ambito territoriale-domiciliare di Magenta a Milano. Gli interessati hanno la facoltà di aderire a tale posizione aperta solo se possessori dei consecutivi titoli universitari:

laurea o qualifica equipollente.

Si inizia a prendere servizio in data 02/09/2019.

Mentre per quanto riguarda l'istanza può essere inoltrata entro lunedì 30 settembre 2019. Per visionare al meglio tale offerta di lavoro interpellare la pagina internet ufficiale.