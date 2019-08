La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha diffuso due bandi di concorso pubblico, a nome del Comune di Marcheno e dell'Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli anziani di Treviso per il conferimento di vari posti di lavoro destinati a figure qualificate con l'incarico di istruttore direttivo assistente sociale e operatore socio sanitario Oss, da dislocare presso le aree collocate sul territorio nazionale..

Bando di Concorso a settembre

Il comune di Marcheno in provincia di Brescia (Lombardia) ha promosso un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time di 36 ore settimanali di personale esperto in funzione di istruttore direttivo assistente sociale di categoria D, da assegnare tramite il settore sociale. I candidati per concorrere a tale procedura devono essere in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea triennale 509/1999 (classe 6) in scienze del servizio sociale;

laurea triennale 270/2004 (classe L-39) in servizio sociale;

diploma di laurea 509/1999 in servizio sociale;

laurea specialistica 509/1999 (classe 57/S) in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

laurea magistrale 270/2004 (classe LM-87) in servizio sociale e politiche sociali;

diploma universitario in servizio sociale o diploma di assistente sociale abilitante;

cittadinanza italiana o europea;

fruire dei diritti civili e politici;

aver raggiunto la maggiore età;

patente di guida di tipo B;

assenza di condanne penali;

idoneità fisica;

essere in regola con il servizio militare.

Tale bando decreta la 1ª prova che si svolge mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 10:00, la 2ª prova che si attua mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 12:00 e il test orale che è previsto per lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 15:30.

La domanda di partecipazione deve essere scritta in carta semplice utilizzando il modulo di istanza e spedita tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R. all'indirizzo: Servizio Segreteria del Comune di Marcheno sito in Via Zanardelli n. 111, 25060 Marcheno (BS) o recapitata personalmente direttamente al Protocollo o trasmessa telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC: protocollo @ pec.

comune .marcheno. bs. it specificando nell'oggetto dell'email il profilo di interesse entro le ore 12:00 di venerdì 20 settembre 2019. Oltre a ciò, è importante tenere in considerazione il fatto che l'istanza inoltrata con raccomanda A.R. deve giungere non più tardi di mercoledì 25 settembre 2019. Per visionare al meglio il suddetto procedimento di selezione consultare l'albo pretorio informatico e il portale web del Comune di Marcheno all'indirizzo: https:// www. comune. marcheno. bs. it dal 25 luglio 2019 oppure scorrere la ''GU n. 66 del 20-08-2019''.

Posizioni aperte

L'istituto per servizi di ricovero e assistenza agli anziani di Treviso (Veneto) ha promulgato un concorso pubblico, per esami, per l'immissione con un contratto a tempo indeterminato full time di 6 operatori socio sanitari O.S.S. di categoria B. I titoli di studio e i requisiti di ammissione sono i corrispondenti:

diploma di istruzione secondaria di I grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;

attestato di qualifica di operatore socio sanitario o ulteriore titolo equipollente.

La presentazione delle domande deve avvenire entro domenica 22 settembre 2019.

Per ottenere maggiori dettagli collegarsi sulla pagina della ''GU n. 67 del 23-08-2019'' o sul sito online: www. israa. it. Tuttavia, per acquisire più indicazioni interpellare l'ufficio del personale dell'I.S.R.A.A. situato in borgo Mazzini n. 48, Treviso, al numero di telefono: 0422/414739/414769.

