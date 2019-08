Al momento la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato diversi bandi di concorso, per conto di varie istituzioni pubbliche come Università, Comuni e A.R.P.A.B. Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, per l'assunzione di nuovo personale qualificato con il ruolo di ingegnere, geometra e architetto, da assegnare presso le sedi situate sul territorio nazionale.

Bandi di Concorso a settembre

L'università di Genova (Liguria) ha indetto una procedura di selezione, per esami, per il conferimento di un posto con l'incarico di ingegnere di categoria C e posizione retributiva C1, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo determinato full time per la durata di un anno e da disporre mediante l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le necessità del dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi, per il supporto tecnico alle attività scientifiche del laboratorio di Casa Paganini nel settore del progetto europeo FET PROACTIVE EnTimeMent.

I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i seguenti:

diploma di scuola secondaria di II grado;

padronanza della lingua italiana;

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto attivo;

idoneità fisica.

La domanda di partecipazione a tale procedimento, bandito con D.D.G. n. 2868 del 10 luglio 2019, deve essere compilata su apposito modulo usufruendo dell'applicazione informatica messa a disposizione all'indirizzo web: https:// concorsi.unige.it entro le ore 14:00 di domenica 8 settembre 2019.

La sede, l'orario e il giorno degli esami scritti vengono annunciati ai concorrenti, con minimo quindici giorni di preavviso, tramite pubblicazione nell'albo online nonché al successivo indirizzo telematico: https:// www. unige.it/concorsi in data martedì 17 settembre 2019. Tuttavia, il suddetto bando è accessibile attraverso il servizio personale tecnico-amministrativo, in via Balbi n. 5, 16126 Genova ossia all'indirizzo informatico https:// www.

unige.it/concorsi. Il sopracitato avviso selettivo è visibile in ''GU n. 63 del 09-08-2019''.

Il comune di Turbigo in provincia di Milano (Lombardia) ha proclamato un bando di concorso pubblico, per soli esami, per l'inserimento di un istruttore geometra di categoria C e posizione economica C1, da regolarizzare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time e da collocare nell'area 4 tecnica-servizio urbanistica.

I titoli di istruzione e i requisiti di accesso sono i corrispettivi:

diploma di maturità tecnica per geometra, perito tecnico, CAT, o qualifica superiore come la laurea in ingegneria civile-edile, architettura o lauree analoghe di vecchio e nuovo ordinamento;

fluente comprensione della lingua italiana;

conoscenza della lingua inglese;

saper gestire gli applicativi informatici come excel, word, internet, posta elettronica;

idoneità psicofisica;

aver compiuto i 18 anni di età;

diritto elettorale attivo;

cittadinanza italiana o europea.

Il sopraindicato bando prevede una prova preselettiva che si svolge alle ore 10:00 di martedì 24 settembre 2019, un primo esame scritto che si tiene alle ore 10:00 di mercoledì 2 ottobre, un secondo test scritto che si attua alle ore 10:00 di giovedì 3 ottobre, una terza prova orale che avviene alle ore 10:00 di giovedì 10 ottobre presso il Comune di Turbigo in via Roma n.

39, 20029 Turbigo. Per acquisire maggiori informazioni contattare l'ufficio del personale al numero telefonico: 0331.899143 interno 6.

La domanda di ammissione deve essere stilata in carta semplice a seconda del modulo allegato A e consegnata a mano o spedita con una A.R. raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmessa telematicamente alla casella PEC: comune.turbigo @ postecert.it entro le ore 12:30 di martedì 17 settembre 2019.

Per ulteriori delucidazioni consultare il sito internet ufficiale: www. comune.turbigo.mi.it oppure la ''Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 16-08-2019''.

Posizione aperta

L'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata A.R.P.A.B. ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time di un collaboratore tecnico professionale con la carica di ingegnere o architetto di categoria D, da accogliere tramite l'ufficio provveditorato economato e ufficio tecnico di Potenza. I titoli e i requisiti per l'ammissione sono i corrispondenti:

diploma di laurea di vecchio ordinamento, specialistica, magistrale in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, architettura;

laurea triennale in ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, scienze dell'architettura;

abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo professionale di pertinenza;

cittadinanza italiana o europea;

idoneità fisica;

godere dei diritti civili e politici.

La domanda di assunzione deve essere redatta in base al modulo allegato A e inoltrata al Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata in via della Fisica n. 18/C, 85100 Potenza entro domenica 8 settembre 2019. Il testo completo del bando è trovabile sul portale online: www. arpab.it > amministrazione trasparente > bandi di concorso oppure sulla pagina web ufficiale della ''GU n.63 del 09-08-2019''.