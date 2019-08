Lo scorso 20 agosto nella Gazzetta Ufficiale sono stati diramati nuovi concorsi e selezioni pubbliche per laureati in servizio sociale, biologia e tecniche di laboratorio biomediche. I bandi, con scadenza fino al 20 settembre prossimo, verranno espletati presso il Comune di Marcheno (assistente sociale), l'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia (biologo) e presso l'Azienda Socio - Territoriale della Valcamonica, per il ruolo di tecnico biomedico.

Bando per assistente sociale

Il Comune di Marcheno, in provincia di Brescia, ha emesso un bando pubblico, per l'assunzione di un istruttore direttivo - assistente sociale, con contratto a tempo indeterminato. I partecipanti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale appartenente alla classe 6 o L39;

Oppure, diploma di laurea in servizio sociale;

Laurea specialistica appartenente alla classe 57/S -

Oppure in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

Altri titoli equivalenti;

Iscrizione al relativo albo professionale.

Invio della domanda

La domanda di ammissione alla procedura, deve essere presentata o spedita entro venerdì 20 settembre, utilizzando una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata, presentata direttamente al protocollo o tramite PEC. Si ricorda che è previsto il pagamento della tassa di € 10,00. Il bando integrale del concorso è pubblicato, sul sito del Comune di Marcheno.

Borsa di studio per biologo

Il CNR - Istituto di Genetica Molecolare Luigi Luca Cavalli-Sforza di Pavia ha indetto una pubblica selezione, per l'assegnazione di una borsa di studio, nell'area scientifica 'medicina e biologia'. Per partecipare alla selezione è necessario non aver compiuto il 35esimo anno di età e aver conseguito un Diploma di laurea in Biologia o Scienze biologiche.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, deve essere inoltrata per e-mail certificata, all’Istituto di Genetica Molecolare di Pavia, entro il 6 settembre 2019. Per ulteriori informazioni è possibile reperire il bando completo, nel sito: urp.cnr.it - link formazione e lavoro - borse di studio.

Concorso per tecnico biomedico

L'ASST Valcamonica di Breno ha emanato un bando per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Oltre ai requisti generali è richiesto:

Laurea I livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico, afferente alla classe n°3;

Oppure, Diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento;

Iscrizione all'albo della professione.

Domanda di partecipazione

La domanda potrà essere inviata, con uno dei seguenti modi: direttamente all’Ufficio Protocollo dell'Asst Valcamonica; a mezzo raccomandata o PEC.

La scadenza è fissata al prossimo 19 settembre. Il bando integrale è disponibile, sul sito: asst-valcamonica.it.