Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono stati emanati alcuni Concorsi Pubblici per la professione di assistente sociale, farmacista e istruttore contabile. I bandi, con scadenza fissata al 16 settembre, verranno espletati presso L'Unione Bassa Est Parmense (per assistente sociale), all'Azienda speciale Casa di Riposo Gallazzi-Vismara (per farmacista) e presso il Comune di Poggiorsini (per quanto riguarda il ruolo di istruttore amministrativo e contabile).

Avviso pubblico per assistente sociale

L'Unione Bassa Est Parmense, in provincia di Parma, ha emanato un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di assistente sociale con contratto a tempo determinato, presso il Comune di Colorno. I partecipanti hanno conseguito il titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di assistente sociale, con iscrizione all’albo professionale.

Domanda di partecipazione

La domanda di ammissione alla selezione, potranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Unione, o pervenire mediante raccomandata o posta elettronica certificata, entro il prossimo 16 settembre. Il presente avviso di selezione è reperibile nel sito internet: unione.bassaestparmense.pr.it.

Selezione pubblica per farmacisti

Selezione pubblica indetta dall'Azienda speciale Casa di Riposo Gallazzi-Vismara, in provincia di Milano, per l'assunzione di tre figure come farmacista collaboratore, con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è richiesto:

Diploma di laurea in Farmacia o titolo afferente;

Certificazione di abilitazione all'esercizio della professione;

Iscrizione al relativo albo professionale.

Invio della domanda

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata, entro il 16 settembre mediante PEC, oppure direttamente a mano o tramite raccomandata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Per gli ulteriori requisiti è possibile reperire il bando in versione integrale sul sito: gallazzivismara.it, nella sezione documenti (concorsi) e sul sito: farmaciadelcentroarese.it.

Concorso per istruttore amministrativo e contabile

Il Comune di Poggiorsini, in provincia di Bari, ha emesso un bando di concorso, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo-contabile.

Tra i requisiti specifici è necessario aver conseguito: il diploma di maturità tecnico commerciale-ragioneria, rilasciato da istituti secondari di secondo grado.

Presentazione della domanda

L'istanza di partecipazione potrà essere presentata, scegliendo uno dei seguenti modi: direttamente a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al protocollo del comune, oppure tramite l'uso di una e-mail certificata.

La scadenza è fissata a lunedì 16 settembre. È possibile consultare il bando completo, visitando il sito istituzionale del Comune di Poggiorsini.