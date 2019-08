In arrivo il Concorso pubblico Campania 2019 per 650 nuove figure da inserire nei vari centri per l'impiego. L'annuncio era stato dato da Vincenzo De Luca sulla sua pagina ufficiale Facebook. Le numerose assunzioni fanno parte del piano di lavoro regionale volto a implementare il personale nella Pubblica Amministrazione locale. Il testo del bando, con relativi requisiti e modalità di partecipazione al concorso, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel mese di settembre.

A settembre il maxi concorso pubblico in Campania

Come si legge nel post pubblicato da Vincenzo De Luca sulla pagina ufficiale Facebook, nel mese di settembre 2019 si terranno le prove pre-selettive per il maxi concorso pubblico 2019. La prova è volta a fare una prima scrematura dei candidati che andranno a lavorare nelle pubbliche amministrazioni campane. Le nuove leve verranno assunte con un contratto tempo indeterminato.

In concomitanza con il test preselettivo per il primo blocco, verranno avviate le procedure per il concorso pubblico finalizzato all'assunzione di 650 figure da inserire nei centri per l'impiego. Nello stesso tempo, De Luca ha dichiarato che verranno messi in atto progetti volti a rendere più potente ed efficiente la rete della pubblica amministrazione, con un particolare attenzione all'utente, che avrà così modo di usufruire di un servizio all'avanguardia e puntuale, capace di rispondere alle sue domande e richieste specifiche.

Piano per il lavoro regione Campania: più lavoro per i giovani

''La priorità assoluta resta sempre il lavoro'', scrive Vincenzo De Luca. Il piano di lavoro della regione Campania ha l'importante obiettivo di creare nuovi di nuovi posti di lavoro che possano garantire un futuro stabile e sicuro alla popolazione, in particolar modo quella giovanile. Proprio per questo si punterà ai contratti a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione.

Aggiunge De Luca: ''Su questo obiettivo concentriamo tutti i nostri sforzi''. L'augurio e la speranza di De Luca è anche quello di creare lavoro e stabilità all'interno della regione, senza che i giovani siano costretti ad emigrare e cercare occupazione altrove.

Attesa per la pubblicazione del Concorso in Gazzetta Ufficiale

Per conoscere i requisiti specifici del bando in questione, occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista per il mese di settembre.

Validi invece i requisiti generali richiesti, tra i quali il non aver riportato condanne penali, essere idonei all'impiego, godere dei diritti civili e politici ed avere la cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno. Stando alle prime indiscrezioni, la data della pubblicazione del Concorso per l'assunzione di 650 risorse da inserire nei centri per l'impiego della Campania dovrebbe essere il 2 settembre 2019.