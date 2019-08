Selezioni in corso di musicisti per l'orchestra diretta dal Maestro Peppe Vessicchio che accompagnerà il tuor del gruppo musicale Le Vibrazioni.

Un tour e un grande Maestro

Per il tour del noto gruppo musicale Le Vibrazioni, tra i cui componenti si ricorda il cantante e chitarrista Francesco Sarcina, sono in corso le selezioni a cura del celebre Maestro Peppe Vessicchio finalizzate alla ricerca di alcuni musicisti.

A tale proposito ricordiamo che Vessicchio ha fondato da alcuni anni l'Orchestra dell'Accademia 'Sesto Armonico' correlata a Etherea Omnis, enti musicali che coadiuveranno il tour della nota band, che partirà il prossimo 11 novembre a Palermo, presso il Teatro Golden. In seguito, sono previsti concerti in base a questo calendario: il 12 novembre al Teatro Impero di Marsala, il 13 novembre al Teatro Metropolitan di Catania, il 15 novembre al Teatro Rendano di Cosenza, il 18 novembre al Teatro Tim di Bari, il 20 novembre al Teatro Augusteo di Napoli, il 27 novembre al Teatro Tuscanyhall di Firenze, il 29 novembre al Teatro Colosseo di Torino, il 2 dicembre al Teatro EuropAudition di Bologna, il 5 dicembre al Teatro Geox di Padova, il 10 dicembre al Teatro Nazionale di Milano, il 12 dicembre all'Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli di Roma.

I casting

La richiesta è indirizzata verso sei violini primi, sei violini secondi, quattro viole, quattro violoncelli e due contrabbassi. I candidati devono avere una età compresa tra 18 e 26 anni ed essere in possesso di diploma di licenza superiore dello strumento per il quale si propongono, o un dipolma accademico di primo e/o di secondo livello. Il titolo deve essere stato conseguito presso un Conservatorio di Stato o un Istituto musicale pareggiato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Per quanti hanno ottenuto un titolo all'estero, è necessario avere una certificazione equipollente. Gli interessati devono far riferimento al sito di Etherea Omnis e al relativo bando. Le candidature devono essere inviate entro e non oltre le ore 23, 59 di martedì 1 ottobre 2019. A tale proposito, occorre allegare innanzitutto la fotocopia di un documento di identità o, per i cittadini non italiani, quella del passaporto unitamente, nel caso siano extracomunitari, a quella del permesso di soggiorno.

A ciò è necessario poi aggiungere la copia del diploma relativo allo strumento per cui ci si candida, il proprio curriculum artistico, e quant'altro viene indicato sul sito web in questione. Coloro che desiderano ricevere ulteriori informazioni e dettagli, possono comunque far riferimento al seguente numero di telefono: 331/2099873 o a questo indirizzo di posta elettronica: operarena2 @gmail.com. Le selezioni si svolgeranno poi, su convocazione, in varie parti d'Italia.