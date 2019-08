É aperta una importante opportunità lavorativa per coloro che aspirano a lavorare all'interno del mondo dell'editoria. Infatti il grande gruppo editoriale Mondadori è alla ricerca di personale da inserire nella propria azienda in vari ambiti. Bisogna sottolineare che la casa editrice Mondadori, fondata nel 1907 da Arnoldo Mondadori, è la maggiore casa editrice italiana e, dunque, coloro che saranno selezionati avranno la fortuna di lavorare in un'azienda editoriale leader in Italia e tra le maggiori in Europa.

Le figure che saranno selezionate da Mondadori andranno a lavorare negli uffici della Lombardia (Segrate) e del Piemonte (Torino), a seconda della necessità. Ci sarà, inoltre, la possibilità di essere inseriti anche all'interno dei bookshop. Ma quali sono i profili richiesti?

Generalmente la casa editrice ricerca personale formato in ambito umanistico ed economico. Nello specifico possiamo dire che attualmente Mondadori ricerca personale riconoscibile in 2 profili principali: sviluppatore PHP Back End e sviluppatore Web Front End Specialist.

Oltre queste due posizioni attualmente aperte, Mondadori dà la possibilità di inviare sul proprio sito una candidatura spontanea. Gli aspiranti possono, cioè, caricare il proprio curriculum vitae sul sito dell'azienda in modo che quando si apriranno altre posizioni in futuro, l'azienda avrà già a disposizione dei cv da consultare e selezionare.

Processo di selezione e come inviare la propria candidatura

Ma come funziona la selezione dei candidati?

Per quanto riguarda la selezione degli aspiranti, è utile evidenziare che questa avverà tramite colloqui di Lavoro individuali a seconda della posizione per la quale si partecipa. In primis i candidati incontreranno i responsabili della direzione Risorse Umane e Gestione del gruppo; successivamente coloro che avranno superato la prima fase, affronteranno il secondo colloquio con i responsabile della specifica area di lavoro.

Ovviamente durante i colloqui saranno valutati i caratteri individuali dei singoli candidati, le esperienze pregresse, eventuali certificazioni aggiuntive conseguite e la conoscenza della lingua inglese e dell'informatica. Avranno priorità coloro che hanno una laurea ad indirizzo informatico. Avere conseguito un master o aver frequentato una scuola di specializzazione è un requisito preferenziale.

Per candidarsi nelle varie posizioni bisogna visitare il sito ufficiale del Gruppo Mondadori e inviare una candidatura spontanea, oppure candidarsi per una delle due posizioni suddette.