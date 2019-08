Sono attualmente in corso i casting di Vivi La Vita srl per partecipare a numerosi programmi televisivi, alcuni dei quali particolarmente noti e condotti da celebri personaggi del mondo dello spettacolo.

Vivi La Vita

Sono tuttora aperte le selezioni per numerosi programmi televisivi correlati a Vivi La Vita srl. Tra questi possiamo menzionare Primo Appuntamento, Guess My Age, C'è posto per 30, Senso Comune, Amore e altri rimedi e Googlebox.

Per candidarsi è necessario far riferimento al sito web di Vivi La Vita, compilando il form online relativo al programma che interessa e seguendo le particolari richieste che vengono di volta in volta poste in essere dalla produzione. Per tutte le selezioni è comunque necessario inserire dati personali, riferimenti di contatto, alcune foto e l'autorizzazione relativa alla vigente normativa in tema di privacy.

Vari programmi televisivi

Uno dei programmi più attesi è Amore ed altri Rimedi, che verrà condotto da Claudia Gerini e sarà dedicato alle coppie uscite da una fase di sogno per approdare alla cruda realtà della vita di relazione. Gli interessati devono indicare i propri dati unitamente a quelli del partner, specificando se si è sposati, conviventi o altro e da quanto tempo dura la relazione, evidenziando poi alcuni dei principali motivi per cui la situazione nella coppia è diventata problematica.

Per i single in cerca dell'anima gemella, al fine di candidarsi per Primo Appuntamento può essere sufficiente chiamare il seguente numero telefonico: 06/86766984, senza neppure visionare previamente il sito, anche se lo consigliamo vivamente.

Per quanto concerne il programma Guess My Age, condotto da Enrico Papi su TV8, si cercano attualmente soggetti 'sconosciuti', domiciliati a Milano città o provincia e che dimostrino molto più o molto meno della propria età anagrafica.

Nel form bisogna peraltro specificare l'età che si pensa di dimostrare.

Sono poi in corso le selezioni per la ricerca di 'giurati' per C'è Posto per 30, condotto da Max Giusti. Gli interessati devono indicare nel corso della compilazione del form di iscrizione chi vorrebbero in trasmissione al proprio fianco, ovvero parenti, amici, fidanzati, o altre figure.

La candidatura a Senso Comune prevede invece indicazioni concernenti i due o più partecipanti, descrivendo poi il 'gruppetto' e allegando una foto in cui siano ben visibili i volti di tutti gli appartenenti, nonchè una fotografia della location in cui abitualmente il gruppo si ritrova per commentare le notizie di attualità, sportive o altro.

Infine, per Googlebox si deve precisare il tipo di rapporto che intercorre tra i vari candidati e indicare quali sono i programmi preferiti, allegando due foto del gruppo scattate nel luogo in cui solitamente si guardano insieme i programmi televisivi.