Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati alcuni bandi, per le figure di assistenti sociali e avvocati, la cui domanda di partecipazione deve essere inoltrata entro settembre 2019. In diverse regioni d'Italia sono stati indetti concorsi, che stanno per scadere, per le suddette categorie e in particolare in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio.

Concorso per avvocati in Lazio: domanda entro il 9 settembre

In provincia di Roma, e più precisamente nel comune di Albano Laziale, si cercano avvocati da assumere part time con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per poter partecipare al concorso bisogna innanzitutto essere in possesso di:

Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento oppure laurea magistrale a ciclo unico.

Abilitazione alla professione forense.

Iscrizione all'albo per il patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori.

Idoneità fisica.

L'istanza di partecipazione deve essere compilata in carta libera attraverso il sito ufficiale del Comune di Albano laziale.

Il modulo deve poi essere inoltrato mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'Ente, oppure portato personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure essere inviato tramite la posta elettronica certificata. La scadenza per inoltrare la domanda è fissata al 9 settembre 2019.

Lombardia e Veneto: concorsi per assistenti sociali

Nuova possibilità lavorativa con contratto a tempo indeterminato nella regione Lombardia, in provincia di Brescia.

Nella città di Marcheno è stato indetto un concorso per assumere a tempo pieno un Istruttore Direttivo Assistente Sociale. Il vincitore che riuscirà ad ottenere il posto sarà inserito, per l'appunto, nel settore Servizi Sociali. La domanda deve essere presentata entro il al 20 Settembre 2019. La domanda deve essere presentata personalmente al Comune, oppure tramite raccomandata, o mediante posta elettronica certificata.

Tra i requisiti per partecipare è necessario essere in possesso di:

Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale o titoli equipollenti; oppure Laurea magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; oppure diploma universitario in servizio sociale o diploma di assistente sociale abilitante.

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea.

18 anni.

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni richieste.

Pieno godimento dei diritti civili e politici.

Nessuna condanna penale che comporti l’esclusione dai pubblici uffici e non essere stati destituiti da un impiego pubblico.

Posizione regolare in riferimento all'obbligo di leva per gli aspiranti uomini nati entro l'anno 1985.

Anche il comune di Venezia ha pubblicato un bando per assumere 14 assistenti sociali tramite selezione pubblica, per titoli ed esami a tempo determinato per la durata di quattordici mesi.

La domanda deve essere inoltrata mediante le stesse modalità al comune di Venezia entro domani, 5 settembre 2019.