Nuove possibilità di lavoro per coloro che aspirano ad entrare all'interno del settore bancario: ci sono infatti attualmente delle posizioni aperte presso Banca Finint e Banca Sella. Per entrambe le aziende, inoltre, è possibile inviare la propria candidatura spontanea, ovvero non collegata ad una specifica posizione aperta con sistemi di assunzione che prevedono anche l'attivazione di percorsi di formazione e stage.

Gli istituti bancari, infatti, sono sempre propensi ad interfacciarsi con giovani talenti che mostrino propensione alla mansione richiesta e buona forza di volontà.

L'istituto di credito Sella cerca nuove risorse

Banca Sella, nelle ultime ore, ha aperto nuove posizioni per giovani diplomati e laureati, ma anche per professionisti del settore che desiderano ricoprire un nuovo profilo lavorativo. Il celebre istituto di credito, difatti, è alla ricerca di figure senior, junior e membri di categorie protette da impiegare in svariati ambiti lavorativi.

Le sede centrale di Banca Sella è situata a Biella, ma le posizioni lavorative sono distribuite anche a Milano, Torino e nelle regioni italiane dove la banca vanta numerose filiali.

Tra le figure ricercate: geometri e ingegneri, junior controller, commerciale famiglie e privati, analista tecnico-funzionale, membri di categorie protette da impiegare nell'ambito della sicurezza informatica, management e marketing.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Per consultare tutti i profili richiesti e poter inoltrare la propria candidatura è necessario collegarsi sul sito ufficiale dell'istituto bancario nella sezione 'candidati' dove saranno disponibili le posizioni aperte. Una volta individuata la posizione d'interesse basterà cliccare sulla dicitura 'candidati ora', dopodiché sarà visibile anche la città in cui si cerca la risorsa.

Banca Finint cerca diplomati e neolaureati

L'istituto di credito Finint, che attualmente conta oltre 700 impiegati, offre opportunità di lavoro in banca per diplomati e neolaureati.

La società bancaria è alla ricerca di figure professionali per le proprie sedi di Conegliano (in provincia di Treviso) e Milano. Tra le figure ricercate: programmatore Java, addetto alla contabilità, programmatori, analisti, specialista di affari societari. Si tratta di posti di lavoro anche per giovani diplomati, i quali avranno dunque la possibilità di inserirsi nella prestigiosa realtà, leader nei servizi bancari e finanziari.

Al fine di poter individuare tutte le figure richieste e candidarsi, bisogna accedere al sito ufficiale della Banca Finint nella sezione 'Lavora con noi'. In tale sezione sono visibili le posizioni aperte e la sede di lavoro.